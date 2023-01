Hrvatska i Srbija stadion će preimenovati po Peléu? Predsjednik Fife pokreće zanimljivu inicijativu

Gianni Infantino, predsjednik Fife, danas je izjavio kako će pokrenuti inicijativu da se u svakoj državi barem jedan stadion preimenuje po legendarnog brazilskom nogometašu Peléu, koji je preminuo u četvrtak u 83. godini, piše britanski Telegraph. Čelnik najveće nogometne organizacije doputovao je u Brazil da oda počast jednom od najboljih igrača svih vremena, koji će sutra biti sahranjen.

- Pokrenut ćemo inicijativu da sve zemlje svijeta imaju bar jedan stadion koji će ponijeti ime po Peléu da bi sva djeca znala koliko je on bio važan za nogomet - rekao je.

Lijes s posmrtnim ostacima legendarnog Peléa dopremljen je i postavljen na središtu travnjaka stadiona Vila Belmiro, kluba Santos, u kojem je Pelé igrao od 1956. do 1974. godine. Obožavatelji jednog od najboljih nogometaša svih vremena moći će odati počast do utorka, do 10 sati po tamošnjem vremenu, dokad će bez prekida biti dozvoljen ulazak na stadion.

Tijekom jutarnjih sati utorka povorka s Peléovim lijesom proći će ulicama Santosa do dolaska na groblje Ecumenical Memorial Necropolis gdje će sprovodu prisustvovati njegova uža i šira obitelj.

Pele je po mnogima najbolji nogometaš svih vremena te je jedini igrač koji je tijekom karijere osvojio tri naslova svjetskog prvaka (1958., 1962. i 1970.).

