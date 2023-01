FOTO Slomljena Peléova supruga u suzama prilazila lijesu, na tijelo stavila lančić s križem

Diljem svijeta opraštaju se od jednog od najvećih nogometaša svih vremena, Peléa. Legendarni Brazilac preminuo je u 83. godini života od posljedica raka debelog crijeva, a na emotivan se način uoči sutrašnjeg sprovoda uz brojne pripadnike iz nogometnog svijeta oprašta njegova obitelj. Posebno Peléova supruga, Marcia Aoki.

Plakala je kada je prilazila lijesu, suze su joj se spuštale niz obraze. Skinula je lančić s križem sa sebe i stavila ga na tijelo pokojnog supruga. Prisutni u sebi niju uspjeli zadržati tugu; svi se prisjećaju njegovog života i uspjeha s travnjaka, koji su ga vinule među nogometne legende.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Vila Belmiro Stadium, Santos, Brazil - January 2, 2023 SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Pele's son Edinho is pictured Brazil's Neymar father Neymar Santos Sr. as the body of Brazilian soccer legend Pele is seen in his casket, as he lays in state on the pitch of his former club Santos' Vila Belmiro stadium REUTERS/Diego Vara Photo: DIEGO VARA/REUTERS

Oko samog lijesa postavljeni su mnogobrojni vijenci, a između ostalih se ističu neki sadašnjih brazilskih nogometnih zvijezda Neymara ili Vinicius Juniora, kao i neki poslani od strane velikih svjetskih klubova (Real Madrid).

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Vila Belmiro Stadium, Santos, Brazil - January 2, 2023 SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Brazilian soccer legend Pele is seen in his casket, on the pitch of his former club Santos' Vila Belmiro stadium as mourners look on while he lays in state REUTERS/Ueslei Marcelino Photo: UESLEI MARCELINO/REUTERS

Tijekom jutarnjih sati utorka povorka s Peléovim lijesom proći će ulicama Santosa do dolaska na groblje Ecumenical Memorial Necropolis gdje će sprovodu prisustvovati njegova uža i šira obitelj. Pelé je jedini igrač koji je tijekom karijere osvojio tri naslova svjetskog prvaka (1958., 1962. i 1970.).