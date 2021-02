Susret pun emocija: Oba Saračevićeva kluba opraštaju se od njega...

Rukometaši PPD Zagreba večeras će u dvorani Sutinska vrela (20.45 sati) ugostiti mađarski Veszprém u 13. kolu elitne skupine B Lige prvaka. Bit će to posljednja ovosezonska domaća utakmica u skupini, ali ne i posljednja domaća utakmica u Ligi prvaka. Naime, “plinare” još očekuje susret osmine finala, a mogući suparnici su poljski Kielce ili njemački Flensburg.

Još uvijek žalim za Nantesom

– Ritam je takav da smo iz Nantesa došli u ranim jutarnjim satima u srijedu, a već danas igramo novu utakmicu. Pokušat ćemo se regenerirati. Ne, nećemo pokušati, već se moramo odmoriti. Žao mi je što nismo u Nantesu osvojili prvi bod, a zaslužili smo ga bez ikakvog pogovora – rekao je Ivica Obrvan, novi trener PPD Zagreba.

Teško je očekivati da će hrvatski prvak do prvog boda ili prvih bodova doći protiv momčadi koja ima dvije podjednako dobre i jake postave.

– Nemojmo se zavaravati. Oni trenutačno spadaju među četiri najbolje europske momčadi. Uostalom, opet su kandidati za osvajanje naslova Lige prvaka – istaknuo je Obrvan.

Novi trener prije utakmice u Nantesu imao je tek tri treninga s momčadi.

– Pokušavali smo se što bolje upoznati, oni mene, ja njih. Objavio sam već i niz pojedinačnih razgovora. Mislim da to nije loše izgledalo u Nantesu i, da smo imali samo malo više sreće, mogli smo pobijediti. Nažalost, napravili su nam velike probleme njihovi kružni napadači, inače reprezentativci Francuske i Španjolske – istaknuo je Obrvan.

Luka Mrakovčić počeo je utakmicu kao prva opcija na srednjem vanjskom i odigrao je više nego dobro.

– Ostaje žal za propuštenom prilikom i bodovima. Ne znam zašto nam se ove sezone događaju porazi ili gubici bodova u zadnjim minutama, da ne kažem sekundama. Valjda će biti bolje u nastavku sezone – rekao je Mrakovčić.

Utakmica između PPD Zagreba i Veszpréma počet će minutom šutnje za tragično preminulog Zlatka Saračevića. Zanimljivo je da je Saračević u karijeri nosio dres Zagreba i Veszpréma. Upravo je iz Zagreba u ljeto 2000. godine otišao put Mađarske.

– Imao sam ponude još nekih klubova, poput njemačkog Kiela, ali odlučio sam se za Veszprém jer su tamo igrali Božidar Jović i Slavko Goluža – rekao je tada Sarač.

Sarač pucao samo sedmerce

U svojoj drugoj i posljednjoj sezoni u Veszprému došao je do finala Kupa prvaka. Do trofeja koji mu je jedini nedostajao u bogatoj igračkoj karijeri. Do finala su došli preko dva španjolska kluba. Prvo su u četvrtfinalu izbacili Ademar, pa potom u polufinalu Portland. U finalu su igrali protiv Magdeburga. U prvoj utakmici bilo je plus pet za njemačku momčad, u uzvratu samo dva za Mađare.

– Magdeburg je imao jaku momčad. Bili su tu Gaudin, Kervadec, Abati, Kretzschmar, Peruničić, Kulešov, Stefansson. Nismo ni mi bili loši – Šterbik, Gal, Zsigmond, Džomba, Eles, Perez, Jović. Trener nam je bio Zdravko Zovko. Znam da prvu utakmicu nisam mogao igrati zbog bolova u preponama i samo sam izvodio sedmerce. Sva tri sam realizirao – rekao je Saračević o tom finalu. •