Što može Hrvatska s najmlađim rosterom na europskom prvestvu?

U portugalskom gradu Funchalu koji od ponedjeljka, 26. ovog mjeseca postaje središte vaterpola na našem kontinentu, budući da tada i ondje počinje Europsko prvenstvo za vaterpolistice, održana je uvodna konferencija za novinare.

Uz predstavnike domaćina odnosno organizatora natjecanja i snimljeni pozdrav iz Beograda, Antonija Silve, predsjednika European Aquatics, pred novinare su izašli izbornici i kapetanice triju reprezentacija – domaćina Portugala, braniteljica naslova prvakinja Europe, Nizozemske, te naše reprezentacije.

Ispred hrvatske reprezentacije to su bile dakako izbornica Mia Šimunić, te Jelena Butić. Izbornica Šimunić je za početak izmamila pljesak i simpatije domaćina.

Izbornica je naime uputila kratki pozdrav na portugalskom jeziku uz poruku oduševljenja prekrasnom otoku Madeiri. Zatim je nastavila kao i ostali govornici na hrvatskom jeziku.

- U Hrvatskoj je trenutačno stvarno vrlo hladno, temperature zraka su u minusu, pa se sad na Madeiri osjećamo kao da smo doma, ali za ljetnih dana – u početku će Mia Šimunić.

Što se očekivanja tiče, na prijašnja smo dva natjecanja završile na osmom mjestu, pa ćemo probati to učiniti ponovo. Neće biti jednostavno. Mi smo najmlađa reprezentacija na prvenstvu.

Imamo dvije igračice koje su rođene 2009., a naša kapetanica ovdje, Jelena Butić je rođena 2007. Imamo samo jednu igračicu koja ima 27 godina.

Ovo je gotovo pa juniorski sastav, ali ove djevojke znaju igrati i predstavit će najbolji vaterpolo koji mi trenutačno u Hrvatskoj imamo.

Pitanje za Jelenu Butić je bilo, jesu li suparnice koje vidi, protiv kojih će se uskoro nadmetati, za nju nadahnuće ili ih se malo i pribojava?

- Ne, nema straha naravno. One najbolje su za mene nadahnuće. To su igračice koje igraju neke 10 ili i 15 godina, a ja igram osam godina. Dakle, imam dosta vremena za naučiti ponešto od njih. Od reprezentacija kakve su Italija, Mađarska i ostale.

Europsko prvenstvo vaterpolistica počinje u ponedjeljak, 26. siječnja, a Hrvatska prvu utakmicu igra tog dana protiv najjačih suparnica u skupini, reprezentacije Italije od 14.45 sati.