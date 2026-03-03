Zbog njih je sportski Zagreb na mapi Europe: 'Birali smo teži put, znamo gdje nam je mjesto'

Od svih klubova od značaja za imidž grada Zagreba, u europskim klupskim natjecanjima najdalje su dogurali vaterpolisti Mladosti. Žapci su se plasirali među osam završnih momčadi Lige prvaka a ove srijede (20.30, Arenasport 3) odigrat će prvu utakmicu četvrtfinalne skupine pri čemu im u goste dolazi njemački prvak Waspo 98 Hannover. A taj klub predstavila su nam trojica mladostaša, sportski direktor (Muslim) i dvojica igrača (Nagaev, Bašić) koji su svojedobno igrali za taj klub.

- Znamo da to za nas neće biti lagana utakmica jer među osam najboljih europskih klubova nema laganih utakmica. Osim toga, Hannover sada ima crnogorskog trenera Aleksandra Radovića, inače mog bivšeg suigrača koji je tu momčad punu stranaca dobro posložio - ističe Petar Muslim napominjući da u sastavu suparnika ima više stranaca nego Nijemaca.

A stranci su i Hrvati Luka Lozina, Nikola Milardović, Antonio Buha i bivši hrvatski reprezentativac Marko Macan koji je i kapetan momčadi.

- Taj preveliki broj dozvoljenih stranaca nije dobar za njihovu ligu pa tako niti za njihov vaterpolo u cjelini. I kada smo Nagaev i ja igrali za Hannover, ne znam jesmo li imali više od trojice četvorice Nijemaca. A stranci onemogućuju razvoj njihovih igrača. Stoga i ne čudi da profesionalno vaterpolo rade samo Hannover i Spandau a sve ostalo su amaterski klubovi čiji igrači ujutro rade a navečer treniraju.

Da se ne radi o "plitkom potoku" za mladostaše uvjerava Andrija Bašić:

- Momčad jest drugačija od mog vremena, a ja sam bio ondje između 2022. i 2024., jer u pitanju su i novi trener i nova energija. Uostalom, oni su dvaput pobijedili Sabadell a jednom Marseille. Njihov problem jest što u domaćem prvenstvu nemaju dovoljno jakih utakmica pa u Bundesligi zabijaju prosječno 30 pogodaka. Oni sada imaju i njemačkih igrača u zapaženijim ulogama.

Priupitan koga bi od suparničkih igrača izdvojio Bašić je kazao:

- To su Lozina na centru te Maca i Buha. Oni su okosnica no imaju i dobrih strijelaca poput Strelezkija i Crnogorca Vukičevića. Nema tu igrača od kojih možete okrenuti glavu misleći da neće ići u realizaciju napada.

Ivan Nagaev igrao je za Hannover, kad i Muslim, dakle od 2019. do 2022. godine. Ni on nije sklon niti najmanjem podcjenjivanju suparnika.

- Oni zaslužuju da obratimo pažnju na njih. Mi pak moramo ući gladne glave, s agresivnošću, koncentracijom i disciplinom i onda se možemo nadati prvim bodovima u našoj četvrtfinalnoj skupini.

A u toj skupini su još i dva najveća favorita za naslov prvaka - Ferencvaros i Pro Recco - klubovi koji su osvojili (svaki po tri) šest posljednjih naslova prvaka Europe. U tom smislu pitali smo sportskog direktora Muslima je li mladostašima ikad palo na pamet da su mogli birati lakši put. I da su sada mogli igrati Europski kup gdje bi imali više izgleda za osvojiti četvrt stoljeća čekani europski trofej. A s kvalifikacijskom pobjedom nad Bresciom, dopala ih je skupina sa Olympiakosom i Radničkim dok su s pobjedom nad Vasasem izborili Ligu prvaka a mogli su izabrati i Europski kup.

- Stav kluba od početka sezone je bio da ćemo igrati pošteno i u svakoj utakmici dati sve od sebe. Liga prvaka i Eurokup su neusporediva natjecanja a Mladost je klub koji zaslužuje biti u Ligi prvaka. Uostalom, mi vjerujemo da možemo igrati s bilo kim i da se sa Save bodovi neće odnositi. A ako nam se neke kockice poslože možemo napraviti i korak više - izjavio je Petar Muslim.