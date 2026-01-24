Procurili senzacionalni detalji o Schumacherovom stanju, evo gdje živi: 'Nije prikovan za krevet!'

Britanski Daily Mail objavio je najnovije informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem Michaela Schumachera, sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1. Prema Daily Mailu, legendarni Schumacher, koji je prije nešto više od 12 godina zadobio tešku ozljedu mozga skijajući u francuskim Alpama, nalazi se na Mallorci na luksuznom imanju Las Brisas vrijednom više od 30 milijuna eura.

Novinar Daily Maila, koji je posjetio Schumacherovu vilu, prenio je informacije koje je uspio dobiti, kako je naveo, iz nekoliko dobro informiranih izvora. Možda najvažnija informacija je da legendarni Nijemac nije prikovan za krevet, barem navodima i informacijama britanskog medija.

Nažalost, 57-godišnji Schumacher i dalje ne može hodati, već ga ekipa medicinskih sestara i terapeuta vozi po njegovoj vili u invalidskim kolicima, što je dio usluga njege koja se obavlja 24 sata dnevno i košta desetine tisuća eura tjedno.

Podsjetimo, nakon nesreće, Schumacherova supruga Corinne zabranila je javno objavljivanje bilo kakvih informacija o Michaelovom stanju, a posjećivati ​​ga može samo uski krug ljudi. Godinama kruže razne priče u kuloarima, od Schumacherovog stanja u komi do toga da je prikovan za krevet i ne može govoriti, ali ni supruga Corinne niti itko od njegove obitelji nikada nije u javnosti komentirao njegovo pravo stanje.