DAILY MAIL

Procurili senzacionalni detalji o Schumacherovom stanju, evo gdje živi: 'Nije prikovan za krevet!'

Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 17:31

Novinar Daily Maila, koji je posjetio Schumacherovu vilu, prenio je informacije koje je uspio dobiti, kako je naveo, iz nekoliko dobro informiranih izvora. Možda najvažnija informacija je da legendarni Nijemac nije prikovan za krevet, barem pisanju britanskog medija

Britanski Daily Mail objavio je najnovije informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem Michaela Schumachera, sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1. Prema Daily Mailu, legendarni Schumacher, koji je prije nešto više od 12 godina zadobio tešku ozljedu mozga skijajući u francuskim Alpama, nalazi se na Mallorci na luksuznom imanju Las Brisas vrijednom više od 30 milijuna eura.

Novinar Daily Maila, koji je posjetio Schumacherovu vilu, prenio je informacije koje je uspio dobiti, kako je naveo, iz nekoliko dobro informiranih izvora. Možda najvažnija informacija je da legendarni Nijemac nije prikovan za krevet, barem navodima i informacijama britanskog medija.

Nažalost, 57-godišnji Schumacher i dalje ne može hodati, već ga ekipa medicinskih sestara i terapeuta vozi po njegovoj vili u invalidskim kolicima, što je dio usluga njege koja se obavlja 24 sata dnevno i košta desetine tisuća eura tjedno.

Podsjetimo, nakon nesreće, Schumacherova supruga Corinne zabranila je javno objavljivanje bilo kakvih informacija o Michaelovom stanju, a posjećivati ​​ga može samo uski krug ljudi. Godinama kruže razne priče u kuloarima, od Schumacherovog stanja u komi do toga da je prikovan za krevet i ne može govoriti, ali ni supruga Corinne niti itko od njegove obitelji nikada nije u javnosti komentirao njegovo pravo stanje.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Mallorca Formula 1 Ferrari automoto Michael Schumacher

juma
18:53 24.01.2026.

Zašto bi netko tko ima takvu skrb i toliko novaca bio prikovan za krevet? Biti prikovan za krevet znak je nedostatne i nestručne medicinske njege i ničega drugoga. Pa ne živi Schumacher u nekoj hrvatskoj improviziranoj ustanovi za skrb i i njegu, na katu bez lifta, s tri susjeda u sobi, nego ima sve moguće tehničke i materijalne uvjete i stručno medicinsko osoblje. Uz svakodnevnu fizioterapiju i adekvatnu njegu i mobilizaciju on je sasvim sigurno uvijek u kolicma, a u krevetu je samo kada spava ili je umoran.

