Mladostaši uvjerljivi

Žapcima jedna odlična četvrtina dovoljna za prve bodove u četvrtfinalnoj skupini Lige prvaka

Josip Mikačić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
04.03.2026.
u 22:36

U istoj skupini Pro Recco hrvatskog trenera Gorana Sukna pobijedio je u Budimpešti branitelja naslova prvaka Europe Ferencvaros sa 13:9. U Podgorici je pak kotorski Primorac pobijedio dubrovački Jug (14:13) u prvoj utakmici osmine finala Eurokupa čiji se uzvrat igra 14. ožujka u Zagrebu

Vaterpolisti Mladosti s pobjedom su otvorili svoj nastupanje u četvrtfinalnoj skupini Lige prvaka. U svom bazenu mladostaši su nadjačali njemačkog prvaka Waspo 98 Hannover (12:8).

Kome će prva tri boda bilo je jasno već nakon prve četvrtine u kojoj su domaćini zabili pet a nisu primili niti jedan pogodak zahvaljujući vrataru Čubraniću (pet obrana) i nizu uspješnih blokova. No, to je bila i jedina dionica Zagrepčana za čistu peticu dok je ostatak susreta protekao u odrađivanju posla uz jedva prolaznu ocjenu za umjetnički dojam.

Prvi pogodak gosti su zabili tek nakon 12 minuta igre a do povećanja prednosti žabaca nije došlo zbog većeg broja izgubljenih lopti u formiranju napadačkih pozicija (čak šest u prve dvije četvrtine).

Na veliki odmor otišlo se s dobrom slikom obrane mladostaša koja je iz 18 šuterskih pokušaja suparnika primila samo dva pogotka.

Da je napad Mladosti zapeo vidjelo ste i po ziceru svih zicera iz kojeg je Radulović pogodio vratara i to nakon što je Lazić odustao od čiste situacije. I zato je trener mladostaša Bajić, kod prvog sljedećeg igrača više, zatražio minutu odmora ne bi li ta napadačka suša prestala što se i dogodilo s pogotkom Lazića za 8:3. A sve što smo gledali do kraja susreta bilo je mladostaško odrađivanje posla.

Svojevrsni kuriozitet, za pohvalu, je da se u sastavu Mladosti čak deset igrača upisalo u listu strijelaca. Radulović i Bukić zabili su po dva pogotka a po jedan Bašić, Tončinić, Lazić, Nagaev, Vrlić, Vukičević, Harkov i Lončar.

Za pohvaliti je pak i mladi vratar Mauro Čubranić koji je obranio 14 od 22 šuta suparničkih napadača. 

U istoj skupini Pro Recco hrvatskog trenera Gorana Sukna pobijedio je u Budimpešti branitelja naslova prvaka Europe Ferencvaros s 13:9.

U prvoj utakmici osmine finala Eurokupa, Jug je u Podgorici izgubio od kotorskog Primorca 13:14. Uzvratni dvoboj igrat će se 14. ožujka u Zagrebu jer je European Aquatics odlučio da se utakmice ne smiju igrati na matičnim bazenima. A to je ponajprije zbog onog kotorskog koji nosi ime poznatog vaterpolista Zorana Gopčevića, inače jednog od čuvara u ratnom logoru Morinj u kojem su, tijekom Domovinskog rata, zatvarani i mučeni hrvatski vojnici i civili.
Ključne riječi
Hannover Liga prvaka Žapci Mladost Vaterpolo

