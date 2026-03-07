Popadić i jugaši zaključali vrata, Pavlić torpedirao žapce s pet pogodaka

Nakon što u u svom plivalištu pobijedili splitski Jadran a potom u Podgorici izborili snošljiv poraz od Primorca uoči uzvrata osmine finala Eurokupa, vaterpolisti Juga priredili su još jednu kvalitetnu predstavu. U Zagrebu su pobijedili Mladost s 9:8 zahvaljujući ponajprije odličnoj obrani s igračem manje.

Za razliku od jugaša koji su realizirali šest od 10 "power play" situacija, mladostašima je trebalo čak 11 napada da postignu pogodak iz napada s igračem više (za 6:7). U tom trenutku Harkov je pak postigao svoj prvi pogodak tek iz sedmog pokušaja. No, Kosti nije ni za zamjeriti jer je na kraju ipak bio dvostruki strijelac a imao je i tri bloka, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu.

I dok su mladostaši, unatoč napadačkoj neučinkovitosti tri četvrtine držali priključak, u posljednjoj dionici jugaši su se odvojili pogocima Burđeleza i Šušića (6:9). Jesu domaćini u posljednjih minutu i pol zabili dva pogotka ali oni su bili utješne prirode jer za preokret više nije bilo vremena.

Stoga je, u svojevrsnom stanju nevjerice, trener Mladosti Zoran Bajić ovako zborio:

- Dok smo u pozicijskom napadu kreirali jako puno, čak smo imali i nekoliko izglednih neiskorištenih prilika, naš igrač više je bilo jako slab. Ne sjećam se kada smo otvorili utakmicu s 10 neiskorištenih igrača više. Nedostajalo je da netko preuzme odgovornost ne samo u tim situacijama nego i u pozicijskom napadu i to je nešto na čemu moramo poraditi. Osim toga, u prvoj četvrtini smo razbranili Popadića što nam je ulilo nesigurnost.

I dosta, vratar Dubrovčana Toni Popadić u prvih osam minuta imao je osam obrana. Osim toga, imao je Jug i šutera koji preuzima odgovornost i to u 20-godišnjem Vlahi Pavliću koji je zabio više od polovice pogodaka svoje momčadi (pet od devet). Zapravo, znakovito je da je čak sedam od devet pogodaka Juga došlo iz ruku mladih igrača jer je dva puta put do mreže pronašao i 18-godišnji Šušić.

- Ovo je momčadska pobjeda a kada je momčad združena onda ona izbaci i pojedinca a danas sam to bio ja - kazao je Pavlić ovako prokomentiravši da je zabio više od pola pogodaka svoje momčadi:

- Bilo je i utakmica kada nisam zabio ništa tako da se s ovim ne treba zanositi.

Uz Pavlićevih pet i Šušićeva dva pogotka, za Dubrovčane su zabijali još i Burđelez i veteran Joković. Kod Mladosti dva su zabili Harkov i Lazić a po jedan Radulović, Biljaka, Bukić, Lazić i Bašić koji je kazao:

- Nije nama toliko krenulo ukrivo koliko je njihova dobra igra presudila. Jest, presudio je naš slabi igrač više. Dosta su nas iscrpljivali s tim početnim presingom pa bismo se namučili za svakog igrača više i onda je to izgledalo sporije. Jug je izrazito spremna momčad, kontraški nastrojena, koja je kažnjavala naše pogreške. Na koncu su te kontre i presudile a iz jedne su dobili i peterac. Meni se činilo da je Bukić u toj prilici čisto skinuo loptu Jokoviću no sudac je bio s te strane. Bukiću je pak poništen pogodak krajem treće jer je, po sucu, bio unutar šest metara kada je izvodio slobodni udarac.

S ovom pobjedom Jug je napravio dobru uvertiru za uzvratnu utakmicu s kotorskim Primorcem koja serija se, po odluci European Aquaticsa, morala igrati u glavnim gradovima tih država.

- U posljednje tri utakmice smo dobro izgledali. Radimo manje pogrešaka a obrana nam je puno sigurnija a samim time i vratar. Držimo dosta visok ritam. Ne bi to sada trebalo dizati u nebesa jer će nam iz tjedna u tjedan dolaziti ovakvi ispiti. Moramo biti realni, dobri jesmo ali ne znam je li to dovoljno za ići na trofej. Hrvatsko prvenstvo će biti teško. Pokazalo se da protiv koga god da igraš, to su suparnici koji imaju kvalitetu a naročito kada se formira šestočlana Liga za prvaka - ustvrdio je trener jugaša Vjekoslav Kobešćak.