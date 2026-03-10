Naši Portali
NOVI IGRAČ

Hrvatski reprezentativac zbog obiteljskih razloga propušta okupljanje, evo tko je Dalićeva zamjena

Podgorica: Konferencija za medije nogometne reprezentacije Hrvatske
Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.03.2026.
u 17:43

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska

Vratar Lausanne-Sport Karlo Letica priključit će se reprezentaciji umjesto Dominika Kotarskog koji će zbog obiteljskih razloga propustiti ovo okupljanje, objavio je HNS na službenim stranicama.

Letica je 15 puta nastupao za selekcije mlađih uzrasta te je već sudjelovao na okupljanjima A reprezentacije, za koju još nije upisao prvi nastup.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom
Ključne riječi
Dominik Kotarski Karlo Letica hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

