Uefin ultimatum Englezima: 'Smanjite doživljaje, nitko to više ne može pratiti'

UEFA je ozbiljno zabrinuta zbog utjecaja novih financijskih pravila Premier lige na ostatak Europe. Engleski klubovi najviše lige glasali su za prelazak na sustav nazvan omjer troškova momčadi (SCR) sljedeće sezone.

To omogućuje momčadima da potroše 85% svojih prihoda na troškove igrača, iako složen skup čimbenika znači da bi klubovi mogli ići i do 115%. UEFA-ino ograničenje potrošnje na SCR iznosi 70%, čega se moraju pridržavati svi klubovi u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi. Ne postoji univerzalni SCR ili postotak u svim najvišim ligama, ali neke imaju stroža pravila od Premier lige. To znači da bi klubovi Premier lige koji nisu u Europi imali puno veću kupovnu moć. UEFA se plaši da bi to moglo potkopati mjere financijske stabilnosti.

Klubovi na kontinentu mogli bi biti prisiljeni preuzeti dodatne rizike - suočiti se s većim troškovima i gubicima - kako bi zadržali svoje igrače. No, Premier liga odbacuje tu tvrdnju, inzistirajući da će njezina nova pravila osigurati konkurentsku ravnotežu. Protivi se jedinstvenom sustavu financijskog fair playa. Klubovi Premier lige glasali su za nova financijska pravila u studenom, tijekom nevjerojatno uspješne sezone u Europi. Rekordnih devet momčadi kvalificiralo se u europska natjecanja - šest od njih u Ligu prvaka.

Svih devet se plasiralo među 16 najboljih u svojim natjecanjima. Nijedna druga liga nije blizu tome. Španjolska ima šest momčadi, Njemačka pet, a Francuska i Italija četiri. Kada klubovi Premier lige koji nisu u Europi dobiju dodatnu kupovnu moć, UEFA smatra da bi to moglo povećati njihovu sposobnost privlačenja igrača. To bi moglo rezultirati slabljenjem drugih europskih momčadi i ima potencijal učiniti engleski nogomet još jačim.

Andrea Traveso, UEFA-in direktor financijske održivosti i istraživanja, istaknuo je:

- Samo Premier liga sada generira četvrtinu svih prihoda europskih klubova. S većom kupovnom moći, to će stvoriti napetosti na tržištu. Cilj UEFA-e je financijska održivost. Cilj Premier lige je konkurentnost.

Traveso je istaknuo kako se "40% najvrjednijih igrača na svijetu" nalazi u engleskim klubovima.

- Ali mnogi sjede na klupi ili, još gore, na tribinama. To je zabrinjavajuća koncentracija talenata...

Traverso je rekao da bi "nedosljedna primjena financijskih propisa" mogla pogoršati stvari. Prošli tjedan njemačka Bundesliga glasala je za prelazak na prag troškova od 70%. Talijanska Serie A usredotočena je na ekonomsku održivost u odnosu na troškove, ali raspravlja o usklađivanju s UEFA-om. U Francuskoj, gdje je slika komplicirana propašću televizijskog ugovora lige, naglasak je na revidiranoj financijskoj održivosti. Klubovi moraju pokazati solventnost i kontrolu proračuna. Od 2022. godine španjolska La Liga primjenjuje pravilo 1:1, strogi model domaće financijske kontrole. Svaki klub dobiva određeni financijski limit na temelju novca koji je generirao.

Predsjednik La Lige Javier Tebas, redoviti kritičar financijske moći Premier lige, rekao je:

- Propisi će uzrokovati još više inflacije i više problema. Netko mora sve to uskladiti. Financijski fair play za La Ligu, Bundesligu, UEFA-u, pa nije to atomska fizika.

Klubovi sredine ljestvice Premier lige, poput Brentforda i Fulhama, lako mogu konkurirati talijanskim klubovima Milanu i Juventusu na tržištu transfera. Kako se proračuni takvih klubova Premier lige povećavaju, tradicionalnim velikanima moglo bi postati teže privući i zadržati igrače. Premijer liga željela je višu ljestvicu usklađenosti kako bi osigurala jednake uvjete za klubove koji nisu u Europi. Navodi se da će pravilo od 85% "omogućiti klubovima koji ne sudjeluju redovito u europskim natjecanjima da imaju dovoljno prostora za natjecanje za kvalifikacije. Klub u Ligi prvaka mogao bi dobiti više novca, ali, budući da se moraju pridržavati UEFA-inih pravila, mogu potrošiti samo 70%. Momčad koja nije u Europi mogla bi potrošiti 85% ili do 115% uz male financijske sankcije. UEFA smatra da bi klub Premijer lige koji troši više od 85% na plaće pretrpio značajne gubitke iz godine u godinu.

No, Premijer liga tvrdi da će pravilo "omogućiti klubu da planira i ulaže tijekom više sezona". Stručnjak za financije Kieran Maguire kaže da je doveo u pitanje koliko učinkovita mogu biti UEFA-ina pravila u obuzdavanju gubitaka.

- Potpuno ignoriraju vaše troškove koji nisu povezani s nogometom, troškove koji nisu povezani s igračima. Što se događa ako posuđujete novac uz ogromne kamatne stope? Što se događa ako ste imali katastrofalno prekoračenje troškova održavanja i infrastrukture? UEFA nije marila za konkurentan proizvod - kaže Maguire.

Maguire je rekao da uvijek postoji „vrsta zlobnosti“ prema Premier ligi zbog njezina uspjeha. Rekao je da je ključna razlika u tome što klubovi Premier lige sami donose odluke, a ne da o njima odlučuje upravno tijelo - kao što je slučaj s La Ligom. To znači da će klubovi Premier lige "uvijek činiti ono što je u njihovom kratkoročnom interesu". Maguire je rekao da bi različiti pragovi mogli uzrokovati probleme, posebno za klub u Konferencijskoj ligi.