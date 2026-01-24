Naši Portali
Idol mnogih

Preminuo jedan od najvećih sportaša bivše Jugoslavije, nastupao je za Dinamo i Partizan

Svijeća
Pixabay
Hrvoje Delač
24.01.2026.
u 11:58

Zbog svoje svestranosti i posvećenosti sportu bio je uzor mnogim sportašima u Jugoslaviji, a kasnije i u Hrvatskoj

Đani Kovač, jedan od najvećih atletičara bivše Jugoslavije, preminuo je u 87. godini života u svom rodnom Mijatovcu kod Ćuprije. Kovač je bio legenda sprinterskih disciplina na 400 metara i 400 metara s preponama te je bio uzor brojnim atletičarima u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji.

Rođen je 13. veljače 1939. u Perthu, u Australija, te je od mladosti bio predan atletici. Svoju je karijeru započeo u Atletskom klubu Split (ASK), a svoju najdužu i najplodniju povezanost ostvario je s Atletskim klubom Dinamo Zagreb‐Zrinjevac, gdje je proveo najveći dio svoje atletske karijere, a bio je i član Partizana.

Kovač je bio 51 puta reprezentativac Jugoslavije, a tijekom svojih deset godina profesionalne karijere postao je pravi simbol u svijetu jugoslavenske atletike.

Njegov sportski put obilježen je brojnim naslovima i rekordima. Bio je 13 puta prvak Balkana na 400 metara i 400 metara s preponama, a još tri puta osvojio je zlato u štafeti 4 × 400 metara. Kovač je 24 puta rušio jugoslavenske i hrvatske rekorde u sedam različitih disciplina, čime je zauvijek zapisao svoje ime među najistaknutije sportaše bivše Jugoslavije.

Među njegovim najznačajnijim postignućima svakako se izdvaja vrijeme 46,6 sekundi na 400 metara i 51,5 sekundi na 400 metara s preponama, koje je postavio 1961. godine. Ova dva rezultata desetljećima su bila standard za jugoslavensku, a kasnije i hrvatsku atletiku. Na klupskim tablicama Atletskog kluba Dinamo, Kovač se i danas nalazi među najboljima svih vremena, odmah iza rekordera poput Darko Juričića i Marka Oreškovića. ak-dinamo.hr

Kovač je također bio polufinalist na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine u štafeti 4 × 400 metara, u sastavu sa Savićem, Grujićem, Šnajderom i Kovačem. Na OI u Tokiju 1964. godine nastupao je na 400 metara, ali nije uspio ostvariti značajan rezultat zbog ozljede. 

Njegova karijera bila je i izvrsna izdržljivost i nenadmašna motivacija. Kovač je izgubio samo dvije utrke na 400 metara s preponama u cijeloj karijeri, od europskog prvaka Salvatorea Moralea u foto-finišu, te od olimpijskog pobjednika Karla Kaufmana, što dovoljno govori o njegovoj iznimnoj konkurentnosti i sportskoj duši.
