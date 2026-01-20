Kakva večer novog hrvatskog heroja! Zadovoljan je i izbornik: 'A kako ne bih bio...'

Pobjedom nad Nizozemskom (35:29) rukometaši Hrvatske odlučili su malo produljiti svoj boravak u Malmöu. Ovom pobjedom osigurali su plasman u drugi krug, a utakmica protiv Švedske u srijedu odlučit će tko će u drugi krug prenijeti bodove. Nizozemci spadaju više u vrh nego u sredinu europskog rukometa. Njihovi najbolji igrači nastupaju u najjačim europskim klubovima, ponajviše u Bundesligi, i ondje ne igraju epizodne uloge – u svojim su klubovima važni igrači. Koliko su dobri, vidjelo se dobrih 49 minuta, tijekom kojih smo imali samo pogodak prednosti. A onda je krenula hrvatska igra – napravili smo seriju 4:0 i pobjegli na nedostižnih 30:25. U tom su trenutku tribine eksplodirale, naši su navijači ubacili u petu brzinu, vijorile su se hrvatske zastave i slavilo se. Kako turnir bude odmicao, bit će ih sve više.

- Znali smo da će utakmica biti teška. Znali smo i da smo odigrali tri slabije utakmice zaredom te da je krajnje vrijeme da počnemo igrati onako kako znamo. Moram reći da nisam bio pravi u posljednje vrijeme, osjetilo se dvomjesečno neigranje. Sada sam rekao – nema dalje – i protiv Nizozemaca sam išao glavom kroz zid - rekao je Zvonimir Srna.

Zlatko Raužan debitirao je na velikoj sceni s četiri pogotka s crte. Sve četiri lopte koje je dobio mirno je pospremio u mrežu, onako kako to radi cijele sezone u Sesvetama.

- Lijep osjećaj. Kakav debi za mene na velikoj sceni. Nitko sretniji od mene. Ostvario mi se san – zaigrao sam za Hrvatsku s mojim prijateljem iz Brckovljana, Dominikom Kuzmanovićem. Prije mnogo godina zajedno smo igrali skrivača, a sada igramo za Hrvatsku - rekao je Raužan, koji je zagrlio Kuzmanovića, a ovaj mu je uzvratio komplimentima.

- Što reći za Zlatka nego – bravo. Brzo je pohvatao sve konce, vanjski igrači imali su povjerenje u njega. Drago mi je da sam i ja na kraju pomogao. Još nisam pravi, još tražim pravi ritam, ali srećom pred nama je još puno utakmica pa će se forma sigurno podići. Ova pobjeda dobar nam je vjetar u leđa - istaknuo je Kuzmanović.

Luka Cindrić odigrao je možda i svoju najbolju utakmicu u dresu Hrvatske. A znate da je već dugo u reprezentaciji i da se na gotovo svakom velikom natjecanju borio s ozljedama. Sada je to jedan sasvim novi Cindrić – igrač koji organizira naše napade, ali i zabija pogotke s lakoćom, poput nekada Ivana Balića s pozicije srednjeg vanjskog.

- Bilo je malo nervozno u prvom poluvremenu, stalno smo išli gore-dolje. Kad bismo zabili pogodak, oni bi se pred našim vratima stvorili za par sekundi. Nikako se nismo uspjeli odlijepiti sve do same završnice. Stalno smo mijenjali igrače u sustavu napad–obrana, možda je to izgledalo pomalo kaotično, ali na kraju je ispalo dobro. Slijedi nam Švedska, koja igra brz rukomet poput Nizozemaca. No sada je pritisak na njima – domaćini su i moraju pobijediti, a to nikada nije lako. Sjetite se naše utakmice protiv njih u Splitu na Europskom prvenstvu 2018. godine. Mi u sjajnoj formi, pred našim navijačima, a oni nas pobijede i zbog tog poraza ostanemo bez polufinala. Neka sada situacija bude obrnuta - poručio je Cindrić.

Velik doprinos pobjedi dala su i dva igrača s klupe – Jelinić i Glavaš.

- Nisam navikao ulaziti s klupe, ha-ha. Zadovoljan sam, bio sam koncentriran i pospremio obje lopte u mrežu - rekao je Glavaš, a Jelinić je dodao:

- Za nas je ova utakmica bila finale prije finala. Morali smo pobijediti ili bismo riskirali povratak kući. A ne ide nam se doma tako rano. Nakon nervoze u prvoj utakmici protiv Gruzije, sada je bilo puno bolje – bili smo smireniji. Znate kako je s nama, kada je najpotrebnije, ne razočaramo.

Zadovoljan je morao biti i izbornik Dagur Sigurdsson.

- Kako ne bih bio? Pobijedili smo s velikom razlikom. I napad i obrana bili su odlični. Martinović igra na razini na kojoj smo ga navikli gledati, Raužan je bio sjajan, Kuzmanović također. Sada se lakše diše, a pritisak smo prebacili na domaćina, Švedsku - zaključio je Sigurdsson.