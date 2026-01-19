Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Barakude nastavljaju lov na polufinale Eura, važan igrač danas neće nastupiti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBORNIKOV KOMENTAR

Dagur Sigurdsson reagirao na pobjedu Hrvatske: 'Povremeno je bilo kaotično'

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Petter Arvidson/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
19.01.2026.
u 20:43

Mislim da je ovo bio dobar nastup cijele momčadi i ova nam pobjeda vraća samopouzdanje i skida nam malo pritisak s leđa uoči utakmice protiv domaćina u srijedu, rekao je Islanđanin na klupi Hrvatske

Hrvatska rukometna reprezentacija je u drugom kolu skupine E na Europskom rukometnom prvenstvu svladala reprezentaciju Nizozemske rezultatom 35:29. 

Nije to bila uvjerljiva pobjeda koliko se na prvu čini, izborena je više na mišiće, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića te kvalitetne obrane. 

Najbolji hrvatski strijelac je bio spomenuti Martinović, koji je postigao 9 golova, od čega šest u drugom dijelu, dok je Zvonimir Srna postigao šest, a Mario Šoštarić pet pogodaka. Debitant Zlatko Raužan je zabio četiri gola bez promašaja, a Dominik Kuzmanović je imao osam obrana. Kod Nizozemske je Ruther ten Veelde zabio osam golova. 

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson je nakon dvoboja komentirao susret te otkrio s čime se Hrvatska najviše mučila.

- Nizozemska je igrala nevjerojatnom brzinom i bilo ih je teško pratiti posebno s našim dvjema izmjenama obrana - napad. Također, mijenjanje pozicija u obrani je povremeno bilo kaotično, ali sve u svemu mislim da smo bili bolja momčad i da smo zaslužili pobjedu - rekao je izbornik hrvatske reprezentacije te dodao:

VEZANI ČLANCI:

- Mislim da je ovo bio dobar nastup cijele momčadi i ova nam pobjeda vraća samopouzdanje i skida nam malo pritisak s leđa uoči utakmice protiv domaćina u srijedu.

U susretu zadnjeg kola, Hrvatska u srijedu igra sa domaćinom Švedskom, koja večeras igra s Gruzijom. 

Ključne riječi
izbornik Nizozemska Hrvatska rukomet Dagur Sigurdsson EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!