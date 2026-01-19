Dagur Sigurdsson reagirao na pobjedu Hrvatske: 'Povremeno je bilo kaotično'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u drugom kolu skupine E na Europskom rukometnom prvenstvu svladala reprezentaciju Nizozemske rezultatom 35:29.

Nije to bila uvjerljiva pobjeda koliko se na prvu čini, izborena je više na mišiće, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića te kvalitetne obrane.

Najbolji hrvatski strijelac je bio spomenuti Martinović, koji je postigao 9 golova, od čega šest u drugom dijelu, dok je Zvonimir Srna postigao šest, a Mario Šoštarić pet pogodaka. Debitant Zlatko Raužan je zabio četiri gola bez promašaja, a Dominik Kuzmanović je imao osam obrana. Kod Nizozemske je Ruther ten Veelde zabio osam golova.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson je nakon dvoboja komentirao susret te otkrio s čime se Hrvatska najviše mučila.

- Nizozemska je igrala nevjerojatnom brzinom i bilo ih je teško pratiti posebno s našim dvjema izmjenama obrana - napad. Također, mijenjanje pozicija u obrani je povremeno bilo kaotično, ali sve u svemu mislim da smo bili bolja momčad i da smo zaslužili pobjedu - rekao je izbornik hrvatske reprezentacije te dodao:

- Mislim da je ovo bio dobar nastup cijele momčadi i ova nam pobjeda vraća samopouzdanje i skida nam malo pritisak s leđa uoči utakmice protiv domaćina u srijedu.

U susretu zadnjeg kola, Hrvatska u srijedu igra sa domaćinom Švedskom, koja večeras igra s Gruzijom.