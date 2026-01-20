Počinje još jedno Europsko prvenstvo na kojem nastupa Hrvatska: 'Idemo do kraja'

U srijedu počinje Europsko prvenstvo u futsalu. Turnir će se prvi put održati u tri zemlje-domaćina, Latviji, Litvi i Sloveniji. Ono što ovaj turnir čini posebnim jest priča koja se odvijala iza kulisa. U prosincu 2023. godine UEFA je dodijelila domaćinstvo Latviji i Litvi, što je trebao biti prvi seniorski UEFA-in turnir održan u baltičkim zemljama. Međutim, problemi su nastali nakon što se Bjelorusija kvalificirala na prvenstvo.

Zbog uključenosti Bjelorusije u rusku invaziju na Ukrajinu, ni Latvija ni Litva nisu bile voljne ugostiti njihovu reprezentaciju na svom teritoriju, a latvijski je savez čak izjavio da su spremni odreći se domaćinstva ako budu primorani na to. UEFA se našla u nezavidnoj situaciji, a kao rješenje nametnula se Slovenija. U lipnju 2025. godine potvrđeno je kako će se Slovenija pridružiti kao treći sudomaćin, pristavši organizirati utakmice skupina u kojima će nastupati Bjelorusija. Time je stvoren jedinstven format u kojem će Latvija i Litva ugostiti po jednu skupinu i jedno četvrtfinale, dok će Slovenija organizirati dvije skupine te kompletnu završnicu turnira, uključujući polufinala i veliko finale.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na turniru će sudjelovati 16 reprezentacija, a Hrvatska će igrati u skupini A, koja će se igrati u Rigi, a suparnici su nam domaćin Latvija, Gruzija te Francuska. Za domaćine Latviju i Litvu, kao i za Armeniju, ovo će biti debitantski nastup na Europskom prvenstvu. Krug favorita je, kao i uvijek, uzak, ali i prepun potencijalnih iznenađenja. Portugal brani dvostruku uzastopnu titulu osvojenu 2018. i 2022. godine te slovi za glavnog kandidata za zlato. Odmah uz njih je Španjolska, povijesno najuspješnija nacija sa sedam naslova prvaka, koja uvijek dolazi s najvišim ambicijama. Kao moguće prijetnje iz sjene ističu se Ukrajina, dvostruki viceprvak Europe, te Francuska, čiji futsal doživljava strelovit uspon. Najveće iznenađenje kvalifikacija je ispadanje Kazahstana, reprezentacije koja je na posljednjih šest velikih natjecanja stizala do nokaut faze, ali je zbog novih pravila o naturaliziranim igračima oslabljena i poražena u doigravanju od Italije.

Utakmice Europskog prvenstva igrat će se u četiri impresivne dvorane u tri grada. Finale, polufinala i dva četvrtfinala održat će se u Areni Stožice u Ljubljani, najvećoj slovenskoj dvorani koja je već bila domaćin Futsal Eura 2018. godine. Druga slovenska dvorana je legendarna Hala Tivoli. U Litvi će se igrati u Žalgiris Areni u Kaunasu, najvećoj dvorani na Baltiku, koja je bila središnje mjesto Svjetskog prvenstva u futsalu 2021. godine. Latvijski domaćin bit će Arena Riga, dvorana koja je ugostila svjetska prvenstva u hokeju na ledu i europska prvenstva u košarci.

Hrvatska se na europskoj futsalskoj sceni pojavila 1999. godine, no pravi rezultat dogodio se 2001. u Rusiji. Tada je generacija predvođena legendarnim Mićom Martićem stigla do polufinala Iako je momčad na kraju završila kao četvrta, nakon poraza od Ukrajine na penale, a taj je turnir ostao upamćen po Martićevu rekordu. Naime, on je postao najstariji strijelac u povijesti završnica Eura, postigavši pogodak s 36 godina i 364 dana. Nakon ovog bljeska uslijedilo je razdoblje u kojem je Hrvatska propustila nekoliko sljedećih natjecanja. Onda smo 2012. bili domaćini. Turnir igran u Zagrebu i Splitu pretvorio se u pravu sportsku bajku. Reprezentacija, nošena fantastičnom podrškom s tribina, došla je do polufinala u kojem je Rusija bila bolja (2:4). Taj je susret pratilo rekordnih 14.300 gledatelja u zagrebačkoj Areni, što je i danas nenadmašen rekord posjećenosti na jednoj utakmici europskih prvenstava. Turnir smo završili na četvrtome mjestu nakon poraza od Italije. Na sljedeća tri EP-a nismo prošli grupnu fazu.

Zanimljivo je da je prije sedam godina sadašnji izbornik A reprezentacije Marinko Mavrović predvodio U-19 reprezentaciju, koja se na EP-u okitila srebrnom medaljom.