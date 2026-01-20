Naši Portali
JAVNOST JE ZATEČENA

Srbi ispali s Eura, dan nakon debakla dočekao ih novi hladan tuš: 'Odlazim...'

DEN, Spanien vs. Serbien, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Gruppe A, Spieltag 1, 15.01.2026
R4088 Marcel von Fehrn
Autor
Patrik Mršnik
20.01.2026.
u 16:00

Srpska rukometna reprezentacija proživjela je pravi potop na Europskom prvenstvu. Nakon šokantnog poraza od Austrije i ispadanja u prvom krugu, uslijedio je novi udarac dan kasnije kada se od reprezentacije oprostio dugogodišnji kapetan Nemanja Ilić

Put od euforije do potpunog sloma srpska je rukometna reprezentacija prešla u samo 48 sati. Nakon senzacionalne pobjede protiv Njemačke (30:27) koja im je otvorila vrata drugog kruga, uslijedio je šokantan poraz od Austrije (25:26). U ključnoj utakmici imali su sve u svojim rukama, vodili su na poluvremenu 13:12, no u nastavku je uslijedio neobjašnjiv pad. Napad je zakazao, a slom je kulminirao s dva uzastopna isključenja sedam minuta prije kraja. Nije pomogla ni briljantna partija vratara Dejana Milosavljeva s trinaest obrana, kao ni šest pogodaka Nemanje Ilića.

Tim porazom Srbija je svoju sudbinu prepustila drugima, nadajući se čudu u dvoboju Njemačke i Španjolske. Kalkulacija je bila jasna, trebala im je pobjeda Španjolaca kako bi se stvorio krug tri reprezentacije s po dva boda, u kojem bi prošli dalje zbog najbolje gol-razlike. Međutim, motiviraniji Nijemci nisu ništa prepustili slučaju. Slavili su s 34:32, osigurali prolaz i poslali Srbiju kući kao posljednjeplasiranu momčad skupine A, što je osmo uzastopno ispadanje u prvoj fazi Eura.

Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina

No, ispadanje s Eura nije i najgora vijest. Posljednje mjesto u skupini donijelo je katastrofalne posljedice za budućnost srpskog rukometa. Ovim rezultatom "Orlovi" su si drastično zakomplicirali put prema Svjetskom prvenstvu 2027. Scenarij koji ih čeka opisuje se kao "paklen" jer će morati igrati pretkvalifikacije i u ključnom baražu neće imati status nositelja. To znači da ih može dočekati neka od najvećih svjetskih velesila, a san o Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. postaje sve dalji.

Kao da sportski debakl nije bio dovoljan, samo dan kasnije uslijedio je novi hladan tuš. Dugogodišnji kapetan i jedan od najiskusnijih, Nemanja Ilić, objavio je kraj reprezentativne karijere. Svoju odluku podijelio je s javnošću putem emotivne objave na Instagramu, čime je stavio točku na karijeru u dresu Srbije koja je trajala više od desetljeća, a u kojoj je bio posljednji član generacije rođene 1990.

"Od 2012. imao sam čast predstavljati svoju zemlju, nositi grb, pjevati himnu i dijeliti teren s nevjerojatnim suigračima. Bilo je svega… lijepih trenutaka, bitnih pobjeda, bolnih poraza", napisao je Ilić, istaknuvši kako mu je uloga kapetana bila posebna privilegija. "Odlazim ponosan i zahvalan. Reprezentacija će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu", zaključio je u oproštajnoj poruci.
rukomet Srbija EP rukomet 2026.

