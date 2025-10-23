Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEMI NA POMOLU

Što ako Rijeka i Sparta večeras ne završe utakmicu? Moguć nastavak sutra, ali i scenarij koji se rijetko događa

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/4
Autor
Patrik Mršnik
23.10.2025.
u 19:14

Susret 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag prekinut je u 13. minuti zbog potopa na Rujevici. Dok se čeka službena odluka, sudbina utakmice ovisi o strogom pravilniku UEFA-e koji precizno definira svaki korak

Nevjerojatni prizori s Rujevice obišli su Europu. Zbog silovitog pljuska koji je travnjak pretvorio u jezero, engleski sudac Robert Jones bio je prisiljen prekinuti utakmicu pri rezultatu 0:0. Uvjeti su postali nemogući, lopta se zaustavljala u vodi, a nakon razgovora s kapetanima donesena je jedina logična odluka. Samo nekoliko minuta ranije, u 9. minuti, Rijeka je postigla pogodak preko Fruka, no on je poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere.

Prekid utakmice zbog vremenskih neprilika nije neuobičajen, a krovna europska nogometna organizacija UEFA ima jasno propisane procedure. Glavni cilj je osigurati sigurnost svih aktera, od igrača do navijača, te po mogućnosti dovršiti utakmicu. Ključnu ulogu ima glavni sudac koji jedini ima ovlast prekinuti susret ako procijeni da su uvjeti opasni ili neprikladni za igru.

Prema pravilima, prioritet je nastaviti utakmicu čim se uvjeti poboljšaju. Ako to nije moguće, preostale minute – u ovom slučaju od 13. minute nadalje – u pravilu se igraju sljedeći dan. Utakmica se nastavlja točno od trenutka prekida, s istim rezultatom i igračima na terenu, osim ako su se u međuvremenu ozlijedili. Igra bi se nastavila spuštanjem lopte na mjestu gdje je zaustavljena.

Ako se utakmica ne može nastaviti ni sljedeći dan, UEFA određuje novi datum. Iako se susret u pravilu igra na istom stadionu, krovna organizacija može odobriti i promjenu mjesta odigravanja. Sve je detaljno regulirano člankom 28. Pravilnika Konferencijske lige. Sličan privremeni prekid dogodio se i na Euru 2024. na utakmici Njemačke i Danske, koja je nastavljena nakon smirivanja nevremena.

Ključne riječi
Konferencijska liga Sparta Prag Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Franjo Glaser
Premium sadržaj
NEOBIČAN ŽIVOT

Legendarni igrač Dinama bio je hladnokrvni ubojica. Njegova izjava je jeziva, a presudu je dočekao s osmijehom

Nakon što je bio priveden zbog sumnje na ubojstvo, Glaser je bio potpuno miran i uvjeren da će izbjeći zatvorsku kaznu. No njegovi suigrači, koji su svjedočili svađi Glasera i Stokića, potvrdili su da im je Franjo priznao da je gurnuo mladića u Savu. – Ne brinite se, isplivat će negdje – prepričao je jedan suigrač jezivu Glaserovu izjavu.

Učitaj još

Kupnja