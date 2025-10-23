Što ako Rijeka i Sparta večeras ne završe utakmicu? Moguć nastavak sutra, ali i scenarij koji se rijetko događa

Nevjerojatni prizori s Rujevice obišli su Europu. Zbog silovitog pljuska koji je travnjak pretvorio u jezero, engleski sudac Robert Jones bio je prisiljen prekinuti utakmicu pri rezultatu 0:0. Uvjeti su postali nemogući, lopta se zaustavljala u vodi, a nakon razgovora s kapetanima donesena je jedina logična odluka. Samo nekoliko minuta ranije, u 9. minuti, Rijeka je postigla pogodak preko Fruka, no on je poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere.

Prekid utakmice zbog vremenskih neprilika nije neuobičajen, a krovna europska nogometna organizacija UEFA ima jasno propisane procedure. Glavni cilj je osigurati sigurnost svih aktera, od igrača do navijača, te po mogućnosti dovršiti utakmicu. Ključnu ulogu ima glavni sudac koji jedini ima ovlast prekinuti susret ako procijeni da su uvjeti opasni ili neprikladni za igru.

Prema pravilima, prioritet je nastaviti utakmicu čim se uvjeti poboljšaju. Ako to nije moguće, preostale minute – u ovom slučaju od 13. minute nadalje – u pravilu se igraju sljedeći dan. Utakmica se nastavlja točno od trenutka prekida, s istim rezultatom i igračima na terenu, osim ako su se u međuvremenu ozlijedili. Igra bi se nastavila spuštanjem lopte na mjestu gdje je zaustavljena.

Ako se utakmica ne može nastaviti ni sljedeći dan, UEFA određuje novi datum. Iako se susret u pravilu igra na istom stadionu, krovna organizacija može odobriti i promjenu mjesta odigravanja. Sve je detaljno regulirano člankom 28. Pravilnika Konferencijske lige. Sličan privremeni prekid dogodio se i na Euru 2024. na utakmici Njemačke i Danske, koja je nastavljena nakon smirivanja nevremena.