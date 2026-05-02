Dvojac vatrenih večeras će se izravno sučeliti: Ivan je motor PSV-a, Josip tri sezone bez titule

U Amsterdamu, u Areni Johana Cruyffa, u subotu od 20 sati igra se derbi 32. kola nizozemske Eredivisie, Ajax – PSV Eindhoven. Derbi koji je to samo na papiru, budući da je PSV odavno već osigurao naslov prvaka i trenutačno ima čak 23 boda više od velikog suparnika (77-54). Stoga je četvrtoplasiranom Ajaxu ova utakmica neusporedivo važnija nego PSV-u, budući da se kopljanici bore za poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. U toj bitci zaostaju jedan bod za trećeplasiranim NEC Nijmegenom (doprvak će biti Feyenoord), u čijem dresu izvrsno igra bivši hajdukovac Darko Nejašmić.

Rijetko se može pronaći tako oštar kontrast u sudbinama dvojice hrvatskih reprezentativaca kao što je to slučaj sa zvijezdama PSV-a Ivanom Perišićem i Ajaxa Josipom Šutalom ove sezone u Nizozemskoj. Na jednoj strani 37-godišnji je veteran koji, unatoč godinama, uživa u jednoj od najboljih sezone karijere i nosi svoj PSV Eindhoven. Na drugoj je 26-godišnji stoper koji je u Ajax stigao s reputacijom budućeg stupa obrane, ali se našao pod lavinom kritika i u vrtlogu medijskih špekulacija o prijevremenom odlasku.

Ivan Perišić se u dresu PSV-a prometnuo u istinskog vođu i jednog od najvažnijih igrača nizozemskog prvaka. Nakon što je stigao kao slobodan igrač u rujnu 2024., iskusni Omišanin dokazuje da su godine za njega samo broj. U tekućoj sezoni 2025./2026., Perišić je u 28 nastupa upisao pet pogodaka i čak deset asistencija, čime izravno sudjeluje u gotovo svakom drugom pogotku svoje momčadi. Njegov utjecaj vidljiv je i kroz statistiku udaraca - uputio ih je čak 50, od čega je 17 išlo u okvir, ima čak 17 kreiranih velikih prilika, a prosječna ocjena na Sofascoreu mu je 7.15. To su brojke na kojima bi mu pozavidjeli i puno mlađi napadači, a one samo potvrđuju ono što je svima jasno: Perišić je nezaustavljiva sila i motor koji pokreće momčad iz Eindhovena. Njegov doprinos, međutim, nadilazi puku statistiku. Perišić je u svlačionicu donio pobjednički mentalitet i iskustvo igranja u najvećim europskim klubovima, što se pokazalo neprocjenjivim. Trener PSV-a Peter Bosz nije štedio komplimente na njegov račun.

- Mi takve igrače nemamo u Nizozemskoj. Ivan je poseban s ovakvim izvedbama u toj dobi. On je pobjednik u svemu, na treningu i u svakoj utakmici – kazao je Bosz, a da se radi o igraču koji ostavlja dubok trag, potvrdila je i ikona kluba Berry van Aerle, koji je Perišića bez ustručavanja nazvao "jednim od najvećih igrača u povijesti PSV-a". Njegova polivalentnost i neumorna energija čine ga taktičkim blagom za svaku momčad.

S druge strane, u Amsterdamu, odvija se potpuno drugačija priča. Josip Šutalo, koji je u ljeto 2023. stigao u Ajax iz Dinama za visokih 20.5 milijuna eura, proživljava najteže dane svoje karijere. Očekivanja su bila golema, što potvrđuje i činjenica da je odmah bio ponio kapetansku traku, no svaka od tri sezone u posrnulom divu Ajaxu donijela je više briga nego razloga za slavlje. Naime, otkako je u Ajaxu, Šutalo još nije osvojio niti jedan trofej. Iako je standardan u prvoj postavi, Šutalo se našao na meti oštrih kritika nizozemskih medija zbog promjenjivih partija koje, prema njihovom sudu, nisu na razini uloženog novca i reputacije s kojom je stigao.

Situaciju dodatno kompliciraju sve učestalije glasine o njegovom mogućem odlasku iz Ajaxa. Prema izvještajima nizozemskih medija, klub je spreman prodati ga već ovoga ljeta i pritom prihvatiti značajan financijski gubitak. Spominje se da bi Ajax razmotrio ponude već od 15 milijuna eura, što je drastičan pad u odnosu na početna potraživanja od 30 milijuna. Ipak, slika nije u potpunosti crna. Unatoč kritikama, Šutalo i dalje uživa povjerenje trenera i redovito nastupa, s upisanih 29 utakmica ove sezone, 22 u prvenstvu uz prosječnu ocjenu 6.85 (Sofascore). Njegove kvalitete u izgradnji igre i visoka točnost dodavanja, koja iznosi 90.9 posto, i dalje su neupitne.