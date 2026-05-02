NELAGODA MEĐU SURADNICIMA

VIDEO Melania stvara kaos u Bijeloj kući? Insajderi otkrili što se događa:'Ti si nas uvalio u ovo'

Maša Ilotić Šuvalić
02.05.2026.
u 11:33

U najnovijoj epizodi podcasta Inside Trump's Head, Wolff je otkrio da se unutar Bijele kuće Melania više ne smatra političkim "plusom", već ozbiljnom smetnjom

Melania Trump izazvala je ozbiljnu zabrinutost u Bijeloj kući. Prema riječima poznatog predsjednikovog biografa Michaela Wolffa, Melania se pretvorila u “ozbiljnu brigu” i potencijalnu “unutarnju prijetnju” za Donalda Trumpa. U najnovijoj epizodi podcasta Inside Trump’s Head, Wolff je otkrio da se unutar Bijele kuće Melania više ne smatra političkim "plusom", već ozbiljnom smetnjom.

"Melania od toga svega… sada je postala stvar ozbiljne zabrinutosti", rekao je Wolff. Nelagodu u Bijeloj kući su izazvali njezini nedavni potezi. Prvo, tu je skupi dokumentarni film Melania, za koji je Amazon platio 40 milijuna dolara za prava plus dodatnih 35 milijuna za marketing što je izazvalo optužbe za korupciju. Bombastična izjava u kojoj je opovrgnula bilo kakve veze s Jeffreyjem Epsteinom, a pritom pozvala Kongres da sasluša Epsteinove žrtve, potez koji je, prema Wolffu, iznenadio čak i njezina supruga i osoblje Bijele kuće. Sukob s voditeljem Jimmyjem Kimmelom, kojeg je oštro napala na X-u tražeći njegov otkaz nakon što se našalio na njezin račun.

Prema Wolffovim izvorima iz Bijele kuće dokumentarac se smatra “smiješnim”, a Melanijina kampanja protiv Kimmela već se doživljava kao kontraproduktivna jer Trumpa prikazuje kao “cmizdravca” koji napada slobodu govora. Wolff ističe da je Melania, umjesto da distancira supruga od Epsteina, zapravo sebe stavila u središte skandala. Njezina izjava protumačena je i kao indirektna poruka suprugu: "Ti si nas uvalio u ovo", piše Daily Beast.

Do sada je Melania bila smatrana stabilizirajućim faktorom i političkim adutom za Trumpa. No njezini nedavni potezi, koji djeluju kao da djeluje samostalno, promijenili su percepciju unutar administracije.

Glasnogovornik Bijele kuće Steven Cheung oštro je uzvratio na Wolffove tvrdnje, nazvavši ga "lažljivcem" i "prevarantom". Trumpov pravni tim također je optužio Wolffa za seriju laži. Unatoč tome, Wolff tvrdi da razgovori s insajderima Bijele kuće pokazuju rastuću zabrinutost zbog Melanijinih samostalnih istupa. Ovo nije prvi put da Wolff, autor kontroverznih bestselera o Trumpu, otkriva napetosti unutar predsjedničkog braka. 

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom
Ključne riječi
Bijela kuća Donalda Trump Melania Trump

