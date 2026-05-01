Ovo je jedan od isplativijih biznisa u Hrvatskoj: 'Ne bi ih uzgajali da nam se ne isplati'

Divlja ili pitoma – u Slavoniji uopće ne dvoje. Dok se na tržnicama ovih dana i dalje zgražamo nad cijenama divljih šparoga, za koje se za kilogram treba izdvojiti od 35 do 50 eura, slavonski povrćari zasukali su rukave – i beru svoje, uzgojene, koje u trgovinama dosežu cijenu od oko 8 eura/kg, a na tržnicama najviše 20. Godina je krenula obećavajuće, toplo vrijeme potjeralo ih je i ranije, a onda su se na polja obrušile kiše i hladnoća i usporile njihov rast. Srećom, kratkotrajno, jer je u nasadima ovih dana opet živo. Izbojci debljine olovke beru se kad dosegnu visinu 26-27 centimetara, a za razliku od 'divljakuša' koje se skrivaju u bodljikavoj sparožini kakvog dalmatinskog kamenjara gdje se može zavući i poskok, ovdje je sve ravno i čisto, dokle ti pogled seže. Sunce grije, ma milina, samo što leđa berača stradavaju od pustog saginjanja.

Ne bi ih uzgajali da im se ne isplate, priča nam proizvođač šparoga i ravnatelj Zadruge Vinkovačka šparoga Branko Horvat, ističući kako ovaj posao, za razliku od mnogih danas u Hrvatskoj, pa i u poljoprivredi, još uvijek počiva na domaćim radnicima. Većina njih su, doduše, članovi obitelji i prijatelji, ali i umirovljenici koji si tako podebljavaju penziju. Otkup je siguran, a s tržnicama ne rade. Većinu šparoga plasiraju, naime, u trgovačke lance poput Lidla, a upravo ta sigurnost te činjenica da postižu i zadovoljavajuću otkupnu cijenu, razlog je što se u 12 godina, otkako se krenulo u tu priču, broj proizvođača višestruko povećao. Šparoga je danas u Slavoniji simbol kvalitete i inovacija u nedostatnoj i nisko produktivnoj hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

– Zadruga je 2014. startala s osam članova, a danas nas je 28 – objašnjava Horvat. Mnogi poljoprivrednici i danas od zadrugarstva bježe kao vrag od tamjana, no u Vinkovačkoj šparogi otpočetka znaju da im udruživanje daje jaču pregovaračku moć prema trgovcima, da su tako konkurentniji na policama, a time i lakše okrupnjavaju proizvodnju te ujednačavaju kvalitetu za tržište. – Nije lako biti zadrugar, mnogi koji su svoje interese stavljali iznad interesa zadruge otpali su tijekom godina, odnosno napustili zadrugu, jer to ne prolazi. Zadruga je jaka koliko je jaka njezina najslabija karika, a svi moraju imati iste mogućnosti, i onaj koji ima najviše šparoge i onaj koji je ima najmanje – tvrdi Horvat.

23.04.2026., Cerna - Proizvodnja i priprema sparoga za plasman na trziste. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U prve tri godine proizvodnja je rasla od skromnih 20 do 50 tona, a lani su sa 60 hektara, od kojih je 10-ak tek posađeno, ubrali oko 170 tona šparoge bruto, odnosno 120 tona neto. Proizvode samo zelene šparoge, bijele traže pjeskovita tla kakvih u Slavoniji nema, a plasiraju ih u vezicama od pola kilograma, kao i vrhove šparoga u pliticama, u pakiranjima od po 300 grama. Tek je drugi tjedan berbe pa je teško reći koliko će ih ove godine ubrati, osim da su trenutačno na 60% količina u odnosu na isto razdoblje lanjske godine, kada je šparoga naglo krenula. – Tvornica je to pod vedrim nebom – podsjeća Horvat. Šparoge su kratkotrajna povrtnica, sezona branja traje svega osam do devet tjedana, a glavnina plodova dospijeva u svibnju. Prognoze im zasad idu u korist pa bi prinosi mogli biti i jači nego proteklih godina. A riječ je i o visoko dohodovnoj kulturi, tvrdi naš sugovornik. Jedino što zahtijeva puno radne snage, hrabrosti i strpljenja – jer ne donosi rezultate prve tri godine.

Trajnica je, što znači da 'živi' i 10-12 godina. Već u prvoj godini berbe, kada se bere svega tjedan dana, daje oko 700 kilograma po hektaru, u drugoj tonu do 1,5 tona, no tek u četvrtoj godini vraća uložen novac, od 5 do 7 tisuća eura po hektaru. Tko se o nasadu dobro brine da ne zatravi, da ga ne preuzme korov i da ima dovoljno hranjiva, štiti biljku od hrđe i šparogine zlatice..., kasnije će brati između 3,5 i 5 tona/ha, dok je prosječna cijena oko 4,65 eura po kilogramu. Ova je godina počela s otkupom za 5,80 eura, no u sezoni kada je bude puno trgovci i nju nude na akcijama pa će i otkupna cijena biti manja. Kad se odbiju svi troškovi koje zadrugari sami snose, a to su troškovi prijevoza, ambalaže, deklaracija..., u prosjeku oko 1,60 eura po kilogramu – po svakoj ubranoj kili isplati im se oko 3 eura – 10 do 12 tisuća eura po hektaru, s time da svaki pojedinac sam snosi troškove berbe.

Apsurdno, ali istinito, šparoge rastu na istom tlu kao i pšenica koje se godišnje u Hrvatskoj zasije oko 150.000 hektara. Prema podacima DZS-a svake godine proizvedemo i dvostruko više od vlastitih potreba za pšenicom, oko milijun tona, koja kao sirovina uglavnom završava u Italiji, a vraća nam se kroz proizvode s dodanom vrijednosti – kruh i tjesteninu. Lani smo primjerice izvezli pšenice za 125,2 milijuna eura, a uvezli kruha, peciva i kolača za 395,8 milijuna. Ratari gotovo svake godine plaču zbog niskih otkupnih cijena, no povrće pod kojim je manje od 10.000 hektara u Hrvatskoj, od čega oko 120 ha čine šparoge, nije im interesantno.

– Pšenice na tržištu ima koliko hoćete, iz Ukrajine, Rusije, Mađarske... i normalno je da otkupna cijena onda nije dobra. Ali ljudi se boje da neće imati radne snage, gdje će je naći, tko će im brati, a i skupa je, pa je lakše sijati pšenicu. Pogledajte samo i kakve traktore voze ratari, ja nemam ni približno takve, a ni toliko zemlje. Kod nas treba i više raditi, dva mjeseca su nam stvarno udarna, od berbe do sortiranja, pakiranja i plasmana. U šparogama smo tada od svitanja do mraka. A ratari sa svojim golemim traktorom sami ili s jednim do dva zaposlena učas obrade i 400 hektara. Posiju, kasnije bace i nešto zaštite, sve odrade relativno brzo, potom i požanju, a ostatak vremena su slobodni. Nemaju puno troškova radne snage, pšenicu mogu i skladištiti, dok smo mi puno nesigurniji, trebamo i pet berača po hektaru, ali moramo kalkulirati da šparoge nema ni previše ni premalo na tržištu, a svježe su najviše 7-10 dana – priča Horvat. Poticaji za proizvodnju povrća i za pšenicu su isti – zato nam i nedostaje više od 50%, a tu je i konkurencija iz Španjolske, Italije....

– Već na početku sezone naših šparoga u jednom smo se trgovačkom lancu susreli s cijenom od 3,49 eura za 500 g talijanskih što je OK cijena za sredinu sezone. Riječ je o viškovima koji su se gomilali u hladnjačama u Italiji i sada ih se rješavaju na našem tržištu, s obzirom na to da je kod njih berba počela i tri tjedna ranije, a stalno prispijeva nova. Nije dobro kad nam se odmah na početku sezone ruši cijena jer se tada i mi u nju moramo uklopiti – da domaća šparoga ne bude puno skuplja, ali da se prepozna da je domaća i svježija. No kad bismo je i puno više proizveli, sve bismo mogli prodati. Hrvatsko tržište progutalo bi i puno veće količine od sadašnjih pa nemamo potrebe okretati se izvozu – tvrdi Horvat. Usto, dodaje, izvoz je dvosjekli mač.

– Kad izvoziš, zna se da imaš viškove pa te kupac ucjenjuje i nudi nižu cijenu – tvrdi on. Vjeruje kako bi s navodnjavanjem mogli povećati prinose te perspektivne i cijenjene kulture, no oko polja sa šparogama su uglavnom ratarske površine koje se ne navodnjavaju pa nemaju pristupa vodi. K tome, navodnjavanje je i skupo te bi se teško netko samostalno u to upustio ako ne zna je li isplativo. Ove će godine pak u suradnji s poljoprivrednom školom u Vinkovcima na jednom hektaru pokusno zasaditi hibride šparoga iz Nizozemske, zajedno sa sortom Mary Washington koju sada imaju na poljima. Taj hektar bi i navodnjavali bi te istražili koje od posađenih sorta daju veće prinose i kvalitetu te isplati li se uopće navodnjavanje šparoga u proizvodnji u Hrvatskoj. A dodatnu podršku, doznajemo, slavonskim proizvođačima daje i Agrotehnološki centar u Cerni. Divlja ili uzgojena, koja je kvalitetnija, pitamo.

– Analize su pokazale da su gotovo istog nutritivnog sastava, pogotovo ako se divlja uspoređuje s našom sortom Mary Washington koja nije hibrid. Jedino što je samonikla divlja šparoga gorča – odgovara Horvat – i puno, puno skuplja u odnosu na našu. Dok proizvodnja šparoga tek sad, reklo bi se, doživljava procvat – najviše u okolici Vinkovaca, malo je poznato kako je 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća u nas bilo više pokušaja podizanja komercijalnih nasada u dolinama Neretve i Raše, ali se šparoge nisu uspjele probiti ni na domaćem, a kamoli na izvoznim tržištima. Zbog sve veće potražnje, širenja građevinskih zona u priobalju, te smanjenja staništa u kojima rastu, danas se pak kod nas pionirski krenulo i s uzgojem divljih šparoga. Iako na početku sezone koštaju i koliko dva kilograma tune ili XL škampa, kupce imaju, pa je taj interes prepoznalo i Veleučilište u Rijeci, Odjel za poljoprivredu – i krenulo s eksperimentalnim uzgojem više vrsta divljih šparoga s područja Istre, nekih otoka i priobalja. Za rast im treba jako malo hranjiva, a s obzirom na to da vole polusjenu, stručnjaci drže kako su idealne za sadnju u simbiozi s maslinama, smokvama i drugim voćkama.

Krene li i taj biznis Hrvatima, tko zna, možda bi i 'divljakuše' uskoro na našem tržištu bile i jeftinije. No pita li se nutricioniste, uzgojene šparoge također itekako zaslužuju počasno mjesto na našem stolu – a dostupnije su i cjenovno puno povoljnije. Zelene, bijele ili ljubičaste, koje okusom podsjećaju na voće – jednako su vrijedne kao i divlje, a među njima, ako izuzmemo gorčinu, nema neke veće razlike. Bogate su vitaminima A, K, B, C i E te kalijem, cinkom, magnezijem, selenom, čak i željezom, a siromašne kalorijama. Energetska vrijednost 100 grama sirovih šparoga jedva prelazi 20 kalorija. Obiluju vlaknima i potiču probavu te imaju detoksikacijski i protuupalni učinak na naš organizam. Zbog folne kiseline posebno se preporučuju trudnicama, a zbog flavonoida i ljudima koji imaju problem s kolesterolom i masnom jetrom. Konzumacija šparoga usto regulira i krvni tlak te jača krvne žile, preporučuje se i za bronhitis i reumatizam, dok manji broj istraživanja zasad pokazuje i toksičan učinak saponina i ekstrakta etanola iz stabljike šparoge na stanice raka pa im se sve više pripisuje i antikancerogeno djelovanje.

Šparoge su se uzgajale još u doba starih Egipćana. Danas postoji više od 300 vrsta te biljke iz porodice ljiljana, no jestivo je samo njih 20-ak. Najpreporučljivija je njihova konzumacija u svježem obliku. U gastronomiji je izuzetno cijenjena i juha od šparoga, no ova svestrana namirnica jednako se dobro snalazi i u salatama ili tjesteninama, kao prilog mesu ili u jednostavnim kombinacijama s nekoliko kapi ekstradjevičanskog maslinova ulja i prstohvatom soli. Uz pršut ili pancetu i s jajima... s njima je doista teško pogriješiti.