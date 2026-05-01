Nova pravila: Ako netko u listopadu ne bude imao ugrađene razdjelnike, na računu će dobiti veći iznos

Iako je u Zakonu o tržištu toplinske energije kao krajnji rok za obveznu ugradnju razdjelnika topline u sve stanove i kuće spojene na toplanu, odnosno na zajednički sustav grijanja, određen 1. siječnja 2027., Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova kao podzakonski akt predvidio je i tzv. naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja koja će se moći naplaćivati već od 1. rujna ove godine. Minimalna naknada iznosi 50 centi po četvornom metru, i njome će se sankcionirati krajnji kupci toplinske energije koji na vrijeme ne ugrade razdjelnike. Nakon 1. siječnja za sve stanove koji ne ugrade razdjelnike nastavit će se primjena naknade za poticanje učinkovitosti grijanja u iznosu od 0,50 eura po kvadratu sve dok razdjelnici ne budu ugrađeni!