Iako je u Zakonu o tržištu toplinske energije kao krajnji rok za obveznu ugradnju razdjelnika topline u sve stanove i kuće spojene na toplanu, odnosno na zajednički sustav grijanja, određen 1. siječnja 2027., Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova kao podzakonski akt predvidio je i tzv. naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja koja će se moći naplaćivati već od 1. rujna ove godine. Minimalna naknada iznosi 50 centi po četvornom metru, i njome će se sankcionirati krajnji kupci toplinske energije koji na vrijeme ne ugrade razdjelnike. Nakon 1. siječnja za sve stanove koji ne ugrade razdjelnike nastavit će se primjena naknade za poticanje učinkovitosti grijanja u iznosu od 0,50 eura po kvadratu sve dok razdjelnici ne budu ugrađeni!
Nova pravila: Ako netko u listopadu ne bude imao ugrađene razdjelnike, na računu će dobiti veći iznos
Svi krajnji kupci imaju rok do 1. siječnja 2027. godine, to je posljednji dan kada razdjelnici mogu biti ugrađeni, kaže Zdravko Vladanović
Razdjelnici su pljačka osoba korisnika topline. Svi bi trebali tražiti ugradnju KALORIMETRA, on jedini točno očitava što je korisnik potrošio.
Mafija ima državu.
Nemogu razumjeti to muljanje s "razdjelnicima"! Ako Netko zeli da raji bude hladno onda neka prutegnu ventile u kotlovnicama zgrade pa im naplacivati vise a isporucivati manje energije. U drugu ruku ako ja placam energiju, kazite cjenu a ja cuu se pruziti koliko mi je dugacak poplon! To s "razdjelnicima" je ista stvar koju je u Americi uveo Carter i Clintom - zahodski kotlici nekada bili 8 - 10 litara i zahodi bili cisti od jednog ispiranja. Mudraci forsirali kotlice od 3.8 litara i tko zeli cistu skoljku mora ispirati 2 do tri puta. Izgovor je bio stedimo vodu. Nama voda dolazi iz vodonosnih sljunaka odmah uz rjeku i nakon prociscavanja kanalizacije voda ide nazad u rjeku. Sta izade jednaka kolicina ude nazad. Nema ciri-bu, ciri-ba! S tim "razdjelnicima je ocito da neki "drugovi" imaju monopol nad uvozom a drugi drugovi "instaliraju" i "provjeravaju" pa onda jos dva, tri za pecate i potpise i tako se dobije dojam o visokoj zaposlenosti a raju se ocerupa!