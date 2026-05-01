Kovačević: Moramo biti pametniji nego na našoj prošloj utakmici kad su nas kažnjavali

Dinamo u završnicu sezone kreće kao novi prvaka, nakon prošlog kola HNL-a sve je bilo jasno i sad plavi imaju lakši posao, odigrati još četiri utakmice u ligi i finale kupa s Rijekom, a prvi je na redu subotnji sraz s Goricom.

- Vratili smo naslov prvaka u Zagreb, nakon Varaždina smo se malo proveselili. I onda se vratili u naš normalni radni ritam. Svi igrači su dobro osim Zajca koji zacijelo neće konkurirati za utakmicu s Goricom. Prvaci smo, to je ono što smo htjeli, a sad imamo obvezu ovako nastaviti igrati, pobjednički. Gorica neće biti lagani suparnik, ali pripremamo se kako bismo pobijedili - kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Na njemu je sad posao pripreme igrača u psihološkom smislu sad kad je osvojen naslov prvaka. A možda je ovo i prilika da neki igrači koji su manje igrali dobiju značajniju minutažu.

- Ne bi smjelo biti teško pripremiti momčad, motivacija ne smije biti upitna. Mi kao prvaci moramo nastaviti s dobrim igrama i siguran sam da će tako biti i u Velikoj Gorici. Što se igrača tiče, vidjet ćemo u kakvom je tko stanju, neki imaju manjih problema pa možda nekoga i odmorimo, a damo priliku onima koji su manje igrali, ali neće tu biti nekakvih prevelikih promjena jer želimo odigrati dobru utakmicu. To nam je već peta utakmica s Goricom u ovoj sezoni i dobro se poznajemo te znamo da su dobri i kvalitetni. Posljednja utakmica, ona u kupu, bila je jako zanimljiva i Gorica je iskoristila svaku našu slabost, te slabosti moramo sad spriječiti.

Gorica je nerijetko znala biti plavima neugodan suparnik, a i Carevićevi igrači su u dobroj formi, upisali su u posljednja dva nastupa dvije pobjede.

- Igraju oni dobro kroz cijelu sezonu, čak bih rekao da imaju premalo bodova u odnosu na ono što su pokazivali. Ali, i mi smo u zadnje utakmice u Velikoj Gorici pobijedili, pa vjerujem da ćemo tako i nastaviti. Imaju iskusne igrače, dobru veznu liniju, kolega Carević je sve to jako dobro posložio, stoga moramo biti oprezni, neki igrači im igraju u životnoj formi. Mogu ih puno hvaliti, ali mi prvo želimo gledati sebe te spriječiti greške, u kupu su svaku našu grešku kaznili pa vjerujem da ćemo sada biti pametniji - zaključio je Kovačević.