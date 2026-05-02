Komentari
Poslušaj
IZAŠLI DETALJI

Strašna tragedija: Srušio se zrakoplov sa igračima, nitko nije preživio u teškoj nesreći

VL
Stjepan Meleš
02.05.2026.
u 09:52

Audio snimke kontrole zračnog prometa otkrile su uznemirujuće trenutke u kojima pilot drugog zrakoplova uzalud pokušava stupiti u kontakt sa svojim kolegama. U tim trenucima, kontrolori su primijetili nepravilno kretanje prvog zrakoplova, neposredno prije nego što se signal potpuno izgubio u mraku iznad Teksasa

Tragična nesreća malog zrakoplova u četvrtak navečer u američkoj saveznoj državi Teksasu odnijela je pet života nakon što se zrakoplov s članovima pickleball kluba srušio u blizini gradića Wimberlyja. Dok službena policijska izvješća još uvijek čekaju konačnu potvrdu identiteta,  Amarillo Pickleball Club objavio je da su njihovi dugogodišnji članovi poginuli.

Lokalni dužnosnik Billy Ray potvrdio je medijima da su pilot i četiri putnika proglašeni mrtvima na mjestu događaja. Nesreća se dogodila oko 23 sata u brdovitom i nepristupačnom području Texas Hilla, što je prve korake spasilačkih ekipa dodatno otežalo.

Ova nesreća poprimila je još šokantnije razmjere jer se radilo o grupi koja je na turnir otišla s dva aviona. Dok je drugi avion s ostatkom momčadi sigurno sletio na aerodrom u New Brownfelsu, putnici u njemu su proživljavali dramatičan nestanak svojih prijatelja s radara.

Audio snimke kontrole zračnog prometa otkrile su uznemirujuće trenutke u kojima pilot drugog zrakoplova uzalud pokušava stupiti u kontakt sa svojim kolegama. U tim trenucima, kontrolori su primijetili nepravilno kretanje prvog zrakoplova, neposredno prije nego što se signal potpuno izgubio u mraku iznad Teksasa.

Prije samog pada aviona, jedan od pilota koji se nalazio u blizini potvrdio je da je detektirao signal uređaja za lociranje u hitnim slučajevima, što jasno ukazuje na to da je posada bila svjesna kritične situacije. Iako su dva sata kasnije područje zahvatile jake oluje, podaci pokazuju da je u trenutku same nesreće vrijeme bilo uglavnom oblačno, ali bez oborina.

Savezne vlasti trenutno provode temeljitu istragu kako bi utvrdile jesu li postojali nepredviđeni vremenski faktori ili tehnički kvar koji su odigrali ključnu ulogu u tragičnom ishodu koji je potresao sportsku zajednicu Amarilla. Pickleball se smatra najbrže rastućim sportom na svijetu, kombinirajući elemente tenisa, badmintona i stolnog tenisa.

Sjedinjene Američke Države Pickleball Teksas

Komentara 1

Komunikolog2
11:21 02.05.2026.

Da je kazna za femicid veća ovaj ubojica ga sigurno nebi napravio?

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

