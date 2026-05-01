OŠTRA PORUKA

'Domobrani kao da su dali život uzalud jer postoje ovakvi kao Pavlek! Kostelići krvare, a hijene...'

Zagreb: Konferencija za medije povodom nadolazećih utrka ženskog slaloma "Snow Queen Tropy"
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.05.2026.
u 19:03

O njegovom uhićenju oglasio se Tonći Kukoč, današnji igrač Segeste iz Siska, a nekada lijevi bek Hajduka, Istre, CSKA Sofije, Opatije i brojnih drugih klubova

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, čije je uhićenje u Kazahstanu danas potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, trebao bi biti izručen Hrvatskoj, a kada će se to dogoditi, ovisi o Pavleku i tome pristaje li ili ne na izručenje te hoće li se žaliti na taj zahtjev, pa će tako i procedura biti brža ili pak sporija. Uhićenje prvoosumnjičenog u aferi teškoj čak 30 milijuna eura rezultat je zajedničke akcije MUP-a i kazahstanska policije s obzirom na to da je Pavlek, nakon što je napustio Istanbul, u kojem je bio u trenutku izbijanja afere, lociran u Kazahstanu. Nije odsjeo u hotelu, već na privatnoj lokaciji izvan glavnoga grada.

- Uhićenje se dogodilo i očekujemo sada transfer u Hrvatsku – kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak. 

O njegovom uhićenju oglasio se Tonći Kukoč, današnji igrač Segeste iz Siska, a nekada lijevi bek Hajduka, Istre, CSKA Sofije, Opatije i brojnih drugih klubova.

- Neradnik uhićen na Praznik rada.
Koliko je snova mladih i perspektivnih skijaša  taj pavlek i skijaški savez uništio? Koliko odricanja obitelji koji su ulagali u svoju djecu da bi se tolika lova izvlačila za pohlepne.
Mentalitet balkanaca koji su se domogli moći preko tuđih leđa i krađa, a veliki su nacionalisti i vjernici, pavlek je najbolji primjer.
Svi domobrani kao da su dali zdravlje i život uzalud, jer ovakvi kao Pavlek postoje da i dalje mogu sve razjebati.
Kostelići su u djetinjstvu prodavali kupus da bi mogli skijati, spavali na planinama, krvarili i stvorili skijanje u zemlji bez skijališta, a danas hijene kupuju vile zahvaljujući njihovom uspjehu.
Ukrali su više od 30 milijuna eura, a ljudi skupljaju po 20-30 eura za liječenje i operacije bolesne djece.
Šta se desilo sa svima nama da jedino novac i materijalno imaju svu vrijednost - napisao je na Facebook stranici. 

MI
miliša
20:00 01.05.2026.

Jednako kao što i Vi Tonći kupite lovu u Sisku (o.p.p. ne znamo kako Vas plaćaju) te kao što Segesta preko poltroniziranog Ivića koji je u HNS-u redom "kupuje" utakmice i sudce da Segesta uđe u viši rang - Vii kao igrač Tonći tome svjedočite i šutite...

HI
Hrvat iz Prigorja
19:57 01.05.2026.

Neznam koliki ima skijaški savez proračun. Ako ga terete za 30 mil. u nazad 10 godina, to bi bilo 3 mil. godišnje, nekak mi je to puno da jednom savezu možeš maznuti 3 mil. godišnje a da nitko ne primjeti?

PE
Pentagon
20:06 01.05.2026.

Nisam primjetio da je Pavlek bio nacionalist i vjernik. Tonći je skroz promašio temu, ovdje se radi o lopovluku. A ti Tonći, primi se lopte a bolje knjige jer ti ne ide u nogometu a ni u ostalim procjenama.

