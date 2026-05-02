Zašto više nije moguće napredovati 200 km, a Ukrajina ipak vidi šansu

Svi koji prate rat u Ukrajini znaju da je taj rat donio revoluciju u načinu ratovanja postavši prvi rat budućnosti – rat dronova, algoritama i umjetne inteligencije – ali je malo tko to tako dojmljivo objasnio kao bivši zapovjednik ukrajinske vojske Valerij Zalužni, kojeg je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na vrhuncu popularnosti smijenio i poslao za veleposlanika u Ujedinjeno Kraljevstvo. U razgovoru s ukrajinskim studentima Zalužni je rekao da tehnološki napredak onemogućava provođenje operativnih zadataka u ratu u Ukrajini, pri čemu pod operativnim zadacima podrazumijeva ostvarivanje važnih rezultata u kraćem vremenu, a ne osvajanje nekoliko kuća ili manjeg mjesta u razdoblju od godinu dana.