UŽIVO Stigli su sastavi: Sanchez opet iznenadio sve! Nema Radeljića, Čop u prvih 11

NEOBIČAN ŽIVOT

Legendarni igrač Dinama bio je hladnokrvni ubojica. Njegova izjava je jeziva, a presudu je dočekao s osmijehom

Nakon što je bio priveden zbog sumnje na ubojstvo, Glaser je bio potpuno miran i uvjeren da će izbjeći zatvorsku kaznu. No njegovi suigrači, koji su svjedočili svađi Glasera i Stokića, potvrdili su da im je Franjo priznao da je gurnuo mladića u Savu. – Ne brinite se, isplivat će negdje – prepričao je jedan suigrač jezivu Glaserovu izjavu.