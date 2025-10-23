UŽIVO Stigli su sastavi: Sanchez opet iznenadio sve! Nema Radeljića, Čop u prvih 11

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Konferencijske lige. Odigrano je tek prvo od šest kola u ligaškoj fazi.
TV-prijenos utakmice je na kanalu Arenasport 2. Koeficijent na Rijeku je 3.40, na neodlučen ishod 3.30, dok su Česi favoriti s koeficijentom 2.50.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i praške Sparte. Aktualni prvak Hrvatske ide po prve europske bodove nakon uvodnog poraza u Armeniji od Noaha. Večeras zbog suspenzije neće biti Nike Jankovića pa će bijeli morati bez njega na vrlo nezgodnog češkog suparnika.
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrović, Ndockyt - Thaqi, Fruk, Lasickas - Čop
SPARTA: Vindahl - Ševinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani