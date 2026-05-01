Bio je najbolji na svijetu, a danas živi na selu s bolovima i uništen. Vozi automobil star 40 godina

Legendarni talijanski nogometaš Roberto Baggio osvojio je Zlatnu loptu 1993. godine, čime je postao najbolji nogometaš na planetu, no 10 godina kasnije potpuno se odrekao lopte. Od onog trenutka kad je prestao biti profesionalac, nije htio ni pomisliti na loptu, bolovi su bili prejaki.

– Nije igrao otkad je u mirovini. Čak i kada se igra s nama u dvorištu, odustane nakon drugog driblinga, jer ima jake bolove i boji se da se opet ne ozlijedi. Ne znam što bih dala da ga vidim na terenu još 90 minuta. Ali nema bolova u koljenima. Nedostaje mi uzbuđenje kada ga vidim kako trči prema golu, dribla, usporava i onda... gol! To veselje, vrištali smo kao ludi – rekla je njegova kći Valentina.

Kći ga nije poštedjela, već je otišla toliko daleko da je tvrdila kako je nogometaš poznat po svojem repiću toliko da je prozvan "božanskim repićem" uništen: – Jedna stvar koja me stvarno boli jest vidjeti ga uništenog u 57. godini. Legendarni talijanski reprezentativac i bivši as Vicenze, Fiorentine, Juventusa, Milana, Bologne, Intera i Brescije ima sasvim drukčiji pogled na život. Naime, spas je našao u teškom radu na selu u trenutku kada je završio karijeru nogometaša.

– Siječem drva, vozim traktor i navečer sam umoran, čak se i onesvijestim – rekao je Baggio o mjestu u kojem živi, što je potpuno drukčije u odnosu na razdoblje kada je dominirao u nogometnom svijetu. Prolaznik ga je zamolio za autogram. Baggio nije dvojio, pa se potpisao na haubi automobila. Međutim, on to vidi potpuno drukčije.

– Eno ga, još jedan uništeni auto – rekao je Baggio, na što mu je prolaznik odgovorio: – Naprotiv, sada je nedodirljiv.

Tijekom svoje karijere Baggio je uglavnom bio napadač ili ofenzivni vezni. Danas na Instagramu postoje samo dvije objave, a jedna od njih je upravo o spomenutom automobilu starom 40 godina. U dresu reprezentacije Italije igrao je finale Svjetskog prvenstva 1994. godine i bio treći 1990. godine. Upisao je 56 utakmica i pritom postigao 27 pogodaka.