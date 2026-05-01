Yul Brynner

Najopznatiji svjetski ćelavac partizana Vladu u 'Bitci na Neretvi' igrao je umjesto Marlona Branda

Ivica Beti
01.05.2026.
u 11:35

Yul Brynner, čuveni glumac misterioznog podrijetla, prije 60 godina osvojio je svog jedinog Oscara za film "Kralj i ja". Glumio je i u našim krajevima i to u Bulajićevoj "Bitci na Neretvi"

Običnim smrtnicima potreban je samo jedan rođendan – rekao je Yul Brynner kada su ga, pred kraj života, upitali zašto je davao oprečne izjave o datumu i mjestu rođenja. Gradio je tako legendu o sebi predstavljajući se kao Julius Briner, Jules Bryner i Youl Bryner, a znao se šaliti, govoreći da je rođen kao Taidje Khan, sin oca Mongola i majke Romkinje na otoku Sahalinu.

Kako je napisao Stuart Husband za The Rake, Brynner je bio prvi filmski idol obrijane glave, a njegov oštar pogled s podignutim obrvama i aura tajanstvenosti i egzotike koju je gradio, činili su ga jednako zanimljivim odjevenog u svilene tunike sa zvonastim rukavima kao u ulozi sijamskog kralja Mongkuta u filmu "Kralj i ja" iz 1956. (koji mu je donio jedinog Oscara), u plisiranim suknjama i pašminama od leopardove kože kao faraon Ramzes u "Deset zapovijedi" iz iste te godine ili u traper hlačama u filmu "Sedmorica veličanstvenih" iz 1960.

– Nikada nisam glumio nikoga za koga sam mislio da je poput mene – rekao je Brynner, kojem u rodnom listu piše: Julij Borisovič Briner.

Još iz kategorije

"Michael"
najuspješnije otvaranje biografskog filma

Nadmašio 'Oppenheimera' i 'Bohemian Rhapsody': Unatoč novim optužbama za pedofiliju, 'Michael' ruši rekorde

Dok publika hrli u kina, kritičari su bili znatno manje oduševljeni. Film na stranici Rotten Tomatoes ima poražavajuću ocjenu kritike od samo 38 posto, nasuprot nevjerojatnih 97 posto publike, što se iznimno rijetko viđa. Kao glavnu zamjerku kritičari ističu činjenicu da se film potpuno izbjegava osvrnuti na optužbe protiv Jacksona za seksualno zlostavljanje i pedofiliju

