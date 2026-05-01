Najopznatiji svjetski ćelavac partizana Vladu u 'Bitci na Neretvi' igrao je umjesto Marlona Branda

Običnim smrtnicima potreban je samo jedan rođendan – rekao je Yul Brynner kada su ga, pred kraj života, upitali zašto je davao oprečne izjave o datumu i mjestu rođenja. Gradio je tako legendu o sebi predstavljajući se kao Julius Briner, Jules Bryner i Youl Bryner, a znao se šaliti, govoreći da je rođen kao Taidje Khan, sin oca Mongola i majke Romkinje na otoku Sahalinu.



Kako je napisao Stuart Husband za The Rake, Brynner je bio prvi filmski idol obrijane glave, a njegov oštar pogled s podignutim obrvama i aura tajanstvenosti i egzotike koju je gradio, činili su ga jednako zanimljivim odjevenog u svilene tunike sa zvonastim rukavima kao u ulozi sijamskog kralja Mongkuta u filmu "Kralj i ja" iz 1956. (koji mu je donio jedinog Oscara), u plisiranim suknjama i pašminama od leopardove kože kao faraon Ramzes u "Deset zapovijedi" iz iste te godine ili u traper hlačama u filmu "Sedmorica veličanstvenih" iz 1960.



– Nikada nisam glumio nikoga za koga sam mislio da je poput mene – rekao je Brynner, kojem u rodnom listu piše: Julij Borisovič Briner.