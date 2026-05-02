Hrvatski vratar koji sjajno brani Poljskoj našao se na radaru uglednog kluba, žele ga na ljeto

Hrvatski nogometni vratar Ivan Brkić (30) teže se ozlijedio u nedavnom dvoboju s Katowicama (slomio je rebro) i za njega je ova sezona u poljskom prvenstvu završena. No, njegove dosadašnje sjajne obrane na vratima Motora iz Lublina učinile su ga poželjnom akvizicijom za mnoge klubove. Najčvršće je, čini se, zagrizla varšavska Legia kojoj u ovom prvenstvu ne cvjetaju ruže (trenutačno zauzima 15. mjesto u poljskoj Ekstraklasi, u konkurenciji 18 klubova) i u koja u Brkiću vidi jedno od rješenja za sljedeću sezonu.

Legia je, podsjetimo, najuspješniji poljski klub, u vitrinama ima 15 naslova prvaka i 21 trofej u Kupu. Brkićev ugovor s Motorom istječe na kraju sezone, a on od 1. siječnja ima pravo tražiti novog poslodavca (ako će mu ponuditi više nego Motor), s tim da bi taj novi ugovor stupio na snagu 1. srpnja. Motorovi navijači na poljskim portalima mole Brkića da ostane, ali zasad dogovor još nije postignut. A Ivana zovu i još neki klubovi iz Danske i Španjolske.

Stasiti Karlovčanin (194 cm) u ove je dvije godine odigrao 37 utakmica za Motor, a u čak 10 utakmica (šest u ovoj sezoni) sačuvao je mrežu netaknutom. Prema izračunima Wyscouta (vodeće svjetske tvrtke za skautiranje nogometaša) Hrvat je imao 100 uspješnih obrana, a njegov omjer spriječenih pogodaka najbolji je u poljskoj ligi i iznosi 11,83 (u teoriji trebao je primiti 11 do 12 pogodaka više).