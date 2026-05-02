Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STASITI KARLOVČANIN

Hrvatski vratar koji sjajno brani Poljskoj našao se na radaru uglednog kluba, žele ga na ljeto

Zagreb: Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Zagreb - NK Istra 1961
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.05.2026.
u 11:50

Stasiti Karlovčanin (194 cm) u ove je dvije godine odigrao 37 utakmica za Motor, a u čak 10 utakmica (šest u ovoj sezoni) sačuvao je mrežu netaknutom. Prema izračunima Wyscouta (vodeće svjetske tvrtke za skautiranje nogometaša) Hrvat je imao 100 uspješnih obrana, a njegov omjer spriječenih pogodaka najbolji je u poljskoj ligi i iznosi 11,83 (u teoriji trebao je primiti 11 do 12 pogodaka više)

Hrvatski nogometni vratar Ivan Brkić (30) teže se ozlijedio u nedavnom dvoboju s Katowicama (slomio je rebro) i za njega je ova sezona u poljskom prvenstvu završena. No, njegove dosadašnje sjajne obrane na vratima Motora iz Lublina učinile su ga poželjnom akvizicijom za mnoge klubove. Najčvršće je, čini se, zagrizla varšavska Legia kojoj u ovom prvenstvu ne cvjetaju ruže (trenutačno zauzima 15. mjesto u poljskoj Ekstraklasi, u konkurenciji 18 klubova) i u koja u Brkiću vidi jedno od rješenja za sljedeću sezonu. 

Legia je, podsjetimo, najuspješniji poljski klub, u vitrinama ima 15 naslova prvaka i 21 trofej u Kupu.  Brkićev ugovor s Motorom istječe na kraju sezone, a on od 1. siječnja ima pravo tražiti novog poslodavca (ako će mu ponuditi više nego Motor), s tim da bi taj novi ugovor stupio na snagu 1. srpnja. Motorovi navijači na poljskim portalima mole Brkića da ostane, ali zasad dogovor još nije postignut. A Ivana zovu i još neki klubovi iz Danske i Španjolske. 

Stasiti Karlovčanin (194 cm) u ove je dvije godine odigrao 37 utakmica za Motor, a u čak 10 utakmica (šest u ovoj sezoni) sačuvao je mrežu netaknutom. Prema izračunima Wyscouta (vodeće svjetske tvrtke za skautiranje nogometaša) Hrvat je imao 100 uspješnih obrana, a njegov omjer spriječenih pogodaka najbolji je u poljskoj ligi i iznosi 11,83 (u teoriji trebao je primiti 11 do 12 pogodaka više).

Ključne riječi
motor nogomet Ivan Brkić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!