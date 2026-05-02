Renata Barić

Sportaši nisu superheroji ni nadljudi, a iza medalja krije se nešto o čemu se jako rijetko govori

storyeditor/2026-05-01/Screenshot_2026-05-01_at_13-37-36_Renata_Baric_Okej_je_ne_biti_ok_sportasi_i_mentalno_zdravlje.png
Privatna arhiva
Autor
Damir Mrvec
02.05.2026.
u 10:54

– Najčešće čujem rečenicu: Ne mogu na natjecanju ono što mogu na treningu. A iza te rečenice može stajati svašta – strah od trenera, manjak samopouzdanja, loša psihološka priprema, problemi s koncentracijom, životne okolnosti koje se prelijevaju na teren ili jednostavno nedostatak iskustva za natjecateljsku razinu

Renata Barić, sportska psihologinja, profesorica na Kineziološkom fakultetu, jedna je od najpoznatijih domaćih stručnjakinja za psihološku pripremu sportaša.

Roditelji bili protiv jedrenja

– Počela sam kao studentica kineziologije, a onda sam na drugoj godini slušala kineziološku psihologiju i shvatila da je to ono što me stvarno zanima. Budući da sam cijeli život bila u sportu, činilo mi se logično spojiti te dvije stvari: kineziologiju i psihologiju, i baviti se sportskom psihologijom. Moja orijentacija prema psihologiji od početka je bila upravo psihologija sporta.

Kojim ste se sportovima bavili?

– Odmalena sam igrala košarku. Dolazim iz Kraljevice, a tamo izbor sportova za djevojčice nije bio velik – ili jedrenje ili košarka. Moji roditelji nisu baš bili za to da idem jedriti, pa mi je košarka nekako prirodno ostala. Imali smo žensku ekipu i stvarno smo bile dobre na riječkom području, a iz te generacije izašlo je i nekoliko kvalitetnih igračica koje su poslije postale trenerice. Upravo me taj život u sportu, od terena i svlačionice do rada s ekipom, poslije dodatno usmjerio prema tomu da bolje razumijem što sportaš proživljava i zato mi je sportska psihologija postala tako bliska.

Danas radite sa stotinama sportaša, ali i s trenerima. Tko vam se najčešće javlja prvi?

– Ovisi o dobi sportaša. Ako su posrijedi djeca i mladi, prvi kontakt uglavnom su roditelji. Kod starijih sportaša nekad se javi sam sportaš, nekad trener. Ali jedno je ključno: suradnja ne može funkcionirati ako sportaš to sam ne želi. Nitko ne može nekoga nasilu poslati k psihologu i očekivati rezultat. To je savjetodavni rad i on počiva na odnosu povjerenja.

Zbog čega sportaši najčešće dolaze?

– Najčešće čujem rečenicu: Ne mogu na natjecanju ono što mogu na treningu. A iza te rečenice može stajati svašta – strah od trenera, manjak samopouzdanja, loša psihološka priprema, problemi s koncentracijom, životne okolnosti koje se prelijevaju na teren ili jednostavno nedostatak iskustva za natjecateljsku razinu. Zato cijela priča često počinje psihodijagnostikom, da vidimo što je u pozadini problema.

Što, prema vašem iskustvu, razlikuje one najbolje od onih koji su možda imali talent, ali nisu došli do kraja?

– Disciplina. Oni koji su stvarno šampioni imaju maksimalnu predanost i treningu i psihološkoj pripremi. Spremni su žrtvovati se za ono što žele i u tome su dosljedni. Talent je važan, ali nije dovoljan.

Gdje je granica između zahtjevnog trenera i trenera koji sportaša lomi?

– Treneri moraju biti svjesni da riječi nisu nevažne. One mogu izvući najbolje iz sportaša, ali mogu napraviti i golemu štetu koja traje cijeli život. Sportaš na terenu, općenito, mora biti sretan, zadovoljan i ispunjen onim što radi. Ako je stalno prestrašen, tužan, ako se ne usudi reći što misli ili igra u strahu od kazne i vikanja, onda smo odavno prešli granicu. Poanta sporta nije da iz njega izađe slomljena osoba, nego osnažena.

A što kada je trener ujedno roditelj?

To je posebno teška situacija jer se miješaju dvije uloge – roditeljska i trenerska. Neki tada na terenu nastupaju iz pozicije roditelja i rade stvari koje nikad ne bi napravili drugom djetetu. Ili obrnuto – ni doma ne prestaju biti treneri. Sport je stalno prisutan, nikad nema odmaka. U praksi sam imala djecu koja su na terenu roditeljima govorila "treneru", baš zato da odvoje te dvije uloge. To može pomoći, ali i dalje je riječ o vrlo zahtjevnoj situaciji.

Kad čovjek posrne...

Možda i najvažniju poruku cijelog razgovora Renata Barić izgovorila je kada je otvorila temu mentalnog zdravlja sportaša i trenera. U svijetu u kojem se od sportaša očekuje da budu stalno čvrst, nepokolebljiv i spreman na sve, podsjetila je na jednostavnu, ali i dalje prečesto prešućenu istinu:

– Sportaši nisu superheroji ni nadljudi, nego ljudi koji imaju pravo na slabost, loš dan, krizu i trenutak u kojem im nije dobro. Problem ne nastaje kad čovjek posrne, nego kad ga sustav, okolina i vlastita uvjerenja nauče da o tomu mora šutjeti. Okej je ne biti okej.

A kako vi pomažete sebi?

– I psiholozi imaju svoje psihologe. Imamo kolege s kojima dijelimo iskustva i ljude s kojima radimo na sebi. Ja osobno trčim i to je moja terapija. Važno je imati strategiju brige o sebi i ne čekati da izbije požar pa ga onda gasiti. Nekad je dovoljno i pet minuta dnevno da se zapitaš: što mogu danas napraviti za sebe?

Ključne riječi
Zagreb Sportaši sportski psiholog Renata Barić

