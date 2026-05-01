FOTO Vjenčali se Thompsonova prateća vokalistica i natjecatelj 'The Voicea', za prvi ples im pjevao Jakov Jozinović

Domaći pjevać Josip Palameta i njegova partnerica, glazbenica Mihaela Karla Palić, izrekli su sudbonosno "da". Par se vjenčao u intimnoj i veseloj atmosferi, okruženi obitelji i prijateljima a, sudeći prema snimkama i fotografijama s društvenih mreža, slavlje nakon svečane ceremonije dugo će se pamtiti.

Mladenka je za ovu važnu prigodu odjenula elegantnu, minimalističku vjenčanicu, dok se Josip sa suprugom uskladio u klasičnom crnom odijelu. Najviše pažnje privukli su spontani trenuci druženja i pjevanja s gostima, a za podizanje raspoloženja bili su zaduženi glumac Faris Pinjo te glazbeni dvojac, Jakov Jozinović i Matija Cvek, koji su i otpjevali pjesmu mladencima za prvi ples. U nastavku pogledajte prizore sa zabave.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Inače, Mihaela Karla i Josip zajedno su nekoliko godina, a zaručili su se prošle godine. I dok Palametu domaća publika pamti iz "The Voicea", Mihaele Karle sjećamo se kao jedne od sestara Palić koje su dio turneje Marka Perkovića Thompsona u ulozi pratećih vokala te su bile dio prošlogodišnjeg spektakla na Hipodromu. Podsjetimo, uoči koncerta, Thompsonov producent Branimir Mihaljević otkrio je za IN magazin da će se glazbeniku na pozornici pridružiti Petar Buljan iz zajednice "Božja pobjeda", kao i sestre Palić.

Ova glazbeno-obiteljska skupina, koju čine Djordjia, Elizabeta, Kornelija i Mihaela Karla, izrasla je u okruženju prožetom vjerom, a svoje glazbene korijene pustila je u crkvenim zborovima. Značajan utjecaj na njihov glazbeni razvoj imale su sestre Husar, s kojima su se upoznale prije dva desetljeća.

Ivana Husar Mlinac je ranije za IN magazin podijelila: "Snimile smo pjesmu i tu je krenula ljubav koja se više nikad nije zaustavila i nekako smo ono kroz sve ove godine se posestrile i stvarno postale prave sestre. Ne mogu više ni reći da su mi prijateljice nego baš sestre".

Nakon toga, sestre Palić ostvarile su suradnje s nizom istaknutih imena hrvatske glazbene scene, uključujući Tonija Cetinskog, Ninu Badrić, Vannu, Nove Fosile i Marka Tolju. Također su nastupale s pokojnim Oliverom Dragojevićem, a sudjelovale su i na velikom duhovnom koncertu "Progledaj srcem" održanom na Maksimiru 2022. godine. Osim što redovito nastupaju s mnogim renomiranim domaćim izvođačima, sestre Palić su u prosincu prošle godine održale i svoj prvi samostalni koncert, čime su dodatno učvrstile svoju poziciju na glazbenoj sceni.