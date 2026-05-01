Sprema se najcrnji scenarij od pandemije? Poslodavci na koljenima, krenut će otpuštanja: 'Nijedan sektor nije pošteđen'

Njemačke tvrtke planiraju najveći broj otpuštanja od početka pandemije koronavirusa prije šest godina. Barometar zaposlenosti instituta Ifo sa sjedištem u Münchenu pao je na 91,3 boda u travnju, u odnosu na 93,4 boda u ožujku, objavili su istraživači. Ovo je najniža vrijednost od svibnja 2020. "Geopolitička neizvjesnost utječe na planiranje osoblja u tvrtkama", rekao je Klaus Wohlrabe, voditelj anketa Ifoa. "Više radnih mjesta se ukida nego što se stvara", kazao je.

Prema izvješću, situacija na tržištu rada u industrijskom sektoru ostaje napeta. "Gotovo nijedan sektor nije pošteđen gubitka radnih mjesta", naglasio je Ifo institut. Isto vrijedi i za veleprodaju i maloprodaju. Pokazatelj je također naglo pao među pružateljima usluga, padajući na najnižu razinu od početka krize s koronavirusom. U logističkom sektoru, koji osjeća posljedice visokih cijena goriva uzrokovanih ratom u Iranu, povećani troškovi također utječu na planiranje osoblja. Turizam je također pogođen smanjenjem radnih mjesta, piše Spiegel.

Klaus Wohlrabe dodaje da se značajno olakšanje na tržištu rada može očekivati tek kada se geopolitičke neizvjesnosti znatno smire. No trenutačni trendovi ne daju razloga za optimizam. "Održivo olakšanje na tržištu rada može se očekivati tek ako se neizvjesnosti značajno smanje", istaknuo je Wohlrabe.

Njemačko gospodarstvo tako se suočava s novim izazovima, rat u Iranu, visoke cijene energenata i opća geopolitička napetost doveli su do najpesimističnijeg raspoloženja u upravama tvrtki od koronakrize. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj trend mogao dovesti do vidljivog rasta nezaposlenosti u narednim mjesecima. Tvrtke su znatno pesimističnije u pogledu nadolazećih mjeseci. "Iranska kriza snažno pogađa njemačko gospodarstvo", rekao je predsjednik Ifoa Clemens Fuest.