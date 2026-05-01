UPOZORENJE IFO-A

Sprema se najcrnji scenarij od pandemije? Poslodavci na koljenima, krenut će otpuštanja: 'Nijedan sektor nije pošteđen'

Trade union Verdi calls for a nationwide warning strike for higher wages and better working conditions, in Berlin
Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 16:45

Pokazatelj zapošljavanja njemačkog Ifo instituta pao je u travnju na samo 91,3 boda, što je najniža razina od svibnja 2020. godine.

Njemačke tvrtke planiraju najveći broj otpuštanja od početka pandemije koronavirusa prije šest godina. Barometar zaposlenosti instituta Ifo sa sjedištem u Münchenu pao je na 91,3 boda u travnju, u odnosu na 93,4 boda u ožujku, objavili su istraživači. Ovo je najniža vrijednost od svibnja 2020. "Geopolitička neizvjesnost utječe na planiranje osoblja u tvrtkama", rekao je Klaus Wohlrabe, voditelj anketa Ifoa. "Više radnih mjesta se ukida nego što se stvara", kazao je. 

Prema izvješću, situacija na tržištu rada u industrijskom sektoru ostaje napeta. "Gotovo nijedan sektor nije pošteđen gubitka radnih mjesta", naglasio je Ifo institut. Isto vrijedi i za veleprodaju i maloprodaju. Pokazatelj je također naglo pao među pružateljima usluga, padajući na najnižu razinu od početka krize s koronavirusom. U logističkom sektoru, koji osjeća posljedice visokih cijena goriva uzrokovanih ratom u Iranu, povećani troškovi također utječu na planiranje osoblja. Turizam je također pogođen smanjenjem radnih mjesta, piše Spiegel.

Klaus Wohlrabe dodaje da se značajno olakšanje na tržištu rada može očekivati tek kada se geopolitičke neizvjesnosti znatno smire. No trenutačni trendovi ne daju razloga za optimizam. "Održivo olakšanje na tržištu rada može se očekivati tek ako se neizvjesnosti značajno smanje", istaknuo je Wohlrabe.

Njemačko gospodarstvo tako se suočava s novim izazovima, rat u Iranu, visoke cijene energenata i opća geopolitička napetost doveli su do najpesimističnijeg raspoloženja u upravama tvrtki od koronakrize. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj trend mogao dovesti do vidljivog rasta nezaposlenosti u narednim mjesecima. Tvrtke su znatno pesimističnije u pogledu nadolazećih mjeseci. "Iranska kriza snažno pogađa njemačko gospodarstvo", rekao je predsjednik Ifoa Clemens Fuest.

zapošljavanje radna mjesta pandemija IFO institut Njemačka

Komentara 3

Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
17:09 01.05.2026.

Poslodavci na koljenima, krenut će otpuštanja ali to su problemi za one bezveznjake na zapadu jer mi na balkanu imamo Hrvatsku, imamo domoljublje i imamo thompsonovu muziku pa nama posao, dobre firme i pamet ne trebaju..

JO
John80
17:05 01.05.2026.

Pa Elon Musk je rekao da će nam rad uskoro biti samo hobi. Očito su ga njemačke tvrtke shvatile ozbiljno i krenule ubrzano raditi na tome. Nijemci su uvijek vodeći u svemu.

BR
Brijest1
17:00 01.05.2026.

Nadam se da će doći do porasta samozapošljavanja, naročito u poljoprivredi. Tako bi došlo do propasti pohlepnih menadžera.

