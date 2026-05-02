VIDEO Ova dva datuma zapamtite ako putujete u Italiju: Masovno se šire upozorenja, očekuje se kaos

Svi koji planiraju putovati u Italiju ili iz nje tijekom svibnja trebaju biti posebno oprezni. Talijanske vlasti i turističke agencije upozoravaju da će ponedjeljak, 11. svibnja 2026. biti jedan od najtežih dana za zračni promet u zemlji ove godine. Tog dana očekuje se masovni štrajk koji će zahvatiti više sektora zračnog prometa. Štrajkat će kontrolori zračnog prometa, osoblje zračnih luka, sigurnosne službe te tvrtke za utovar i istovar prtljage. Posebno će biti pogođeni letovi easyJeta, čiji će piloti i kabinsko osoblje štrajkati od 10 do 18 sati. Najveći problemi očekuju se na aerodromima u Rimu, Napulju, Cagliariju i Palermu, gdje bi moglo doći do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova.

Britanska putnička influencerica i vlasnica agencije Kate Donnelly upozorila je na društvenim mrežama da će taj dan biti iznimno zahtjevan za putnike. Savjetovala je svima da redovito provjeravaju status svojih letova, uključe obavijesti na aplikacijama aviokompanija i pripreme se na moguće promjene u zadnji tren.

Dodatne komplikacije očekuju se i u petak, 29. svibnja, kada je najavljen opći štrajk koji će zahvatiti gotovo cijeli javni sektor, uključujući željeznicu i autobusni promet. Stručnjaci preporučuju da putnici koji imaju rezervacije za svibanj što prije provjere svoje letove i informiraju se o pravima na povrat novca ili alternativni prijevoz u slučaju otkazivanja. Ovo je samo nastavak vala štrajkova koji već duže vrijeme potresa talijanski prometni sektor, piše Mirror