Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKI DANI

VIDEO Ova dva datuma zapamtite ako putujete u Italiju: Masovno se šire upozorenja, očekuje se kaos

Trst nedjeljom
Foto: Sasa Miljevic
1/9
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.05.2026.
u 08:28

Talijanske vlasti i turističke agencije upozoravaju da će ponedjeljak, 11. svibnja 2026. biti jedan od najtežih dana za zračni promet u zemlji ove godine. Tog dana očekuje se masovni štrajk koji će zahvatiti više sektora zračnog prometa

Svi koji planiraju putovati u Italiju ili iz nje tijekom svibnja trebaju biti posebno oprezni. Talijanske vlasti i turističke agencije upozoravaju da će ponedjeljak, 11. svibnja 2026. biti jedan od najtežih dana za zračni promet u zemlji ove godine. Tog dana očekuje se masovni štrajk koji će zahvatiti više sektora zračnog prometa. Štrajkat će kontrolori zračnog prometa, osoblje zračnih luka, sigurnosne službe te tvrtke za utovar i istovar prtljage. Posebno će biti pogođeni letovi easyJeta, čiji će piloti i kabinsko osoblje štrajkati od 10 do 18 sati. Najveći problemi očekuju se na aerodromima u Rimu, Napulju, Cagliariju i Palermu, gdje bi moglo doći do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova.

Britanska putnička influencerica i vlasnica agencije Kate Donnelly upozorila je na društvenim mrežama da će taj dan biti iznimno zahtjevan za putnike. Savjetovala je svima da redovito provjeravaju status svojih letova, uključe obavijesti na aplikacijama aviokompanija i pripreme se na moguće promjene u zadnji tren.

@thedonnellyedit Two Italy strike dates that could affect your trip 🇮🇹✈️ 11th May - Flight disruption 29th May - General transport Save and share with anyone heading to Italy in May #Italy #strike #flights #rail #travelupdate ♬ original sound - Kate Donnelly

Dodatne komplikacije očekuju se i u petak, 29. svibnja, kada je najavljen opći štrajk koji će zahvatiti gotovo cijeli javni sektor, uključujući željeznicu i autobusni promet. Stručnjaci preporučuju da putnici koji imaju rezervacije za svibanj što prije provjere svoje letove i informiraju se o pravima na povrat novca ili alternativni prijevoz u slučaju otkazivanja. Ovo je samo nastavak vala štrajkova koji već duže vrijeme potresa talijanski prometni sektor, piše Mirror 

Ključne riječi
zrakoplov avioni štrajk Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!