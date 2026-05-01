Iran: Budućnost bez Trumpa; SAD: Iran izvlači oružje

Američki predsjednik Donald Trump i dalje gura Iran u središte globalne krize, balansirajući između diplomatskih poruka i prijetnje vojnim udarima. Dok javno spominje pregovore, američki vojni vrh paralelno razrađuje scenarije moguće eskalacije. U isto vrijeme istječe ključni zakonski rok koji bi mogao pokazati ima li Washington stvarnu kontrolu nad sukobom ili ulazi u novu fazu političko-pravne blokade. Pitanje više nije samo je li rat gotov nego i tko ga zapravo kontrolira.



Trumpova administracija ističe spremnost na pregovore s Iranom, ali vojna opcija ostaje na stolu u planovima američkog Središnjeg zapovjedništva. Rok da predsjednik okonča sukob ili Kongresu dostavi pravno obrazloženje za njegovo produljenje bio je 1. svibnja. Trump tvrdi da je primirje iz travnja pravno okončalo neprijateljstva, naglašavajući da od tada nije bilo razmjene vatre te da nema potrebe za dodatnim odlukama Kongresa. No u Washingtonu traje političko nadmudrivanje između republikanaca i demokrata oko tumačenja Zakona o ratnim ovlastima, koji predsjedniku daje 60 dana za vojne akcije bez odobrenja Kongresa. Administracija smatra da neće biti posljedica jer je primirje de facto okončalo rat.