Lindsey Vonn nakon osam operacija i prijetnje amputacijom poslala tužnu poruku

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn i dalje je potpuno usredotočena na svoj oporavak, kako fizički tako i psihički, nakon teškog pada koji je doživjela na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini 2026. godine. Njezin povratak iz mirovine, s ciljem nastupa na šestim Olimpijskim igrama, pretvorio se u borbu za spas karijere, ali i zdravlja. Nakon što je pokidala prednji križni ligament, samo nekoliko dana kasnije doživjela je prijelom potkoljenice u padu tijekom spusta, što je zahtijevalo hitnu i kompleksnu medicinsku intervenciju. Njezina budućnost u natjecateljskom skijanju sada je pod velikim upitnikom, a Vonn iskreno priznaje kako još nije donijela odluku hoće li se uopće pokušati vratiti na stazu.

Od nesreće u veljači Vonn je prošla kroz nevjerojatnih osam operacija kako bi sanirala kompleksan prijelom lijeve noge, a otkrila je i šokantan podatak da je postojala stvarna opasnost od amputacije. Pred njom je još najmanje jedan operativni zahvat, onaj za rekonstrukciju prednjeg križnog ligamenta istog koljena, što znači da bi potpuni povratak treninzima mogao potrajati i do godinu i pol dana. Iako je tijekom karijere pretrpjela brojne ozljede, uključujući i ugradnju titanijskog implantata u desno koljeno, Vonn ističe da je ova ozljeda bila potpuno drugačija. "Mogu podnijeti puno boli, ali ovo je bilo ekstremno. Ne može se ni približno usporediti s razinom boli koju sam osjećala s ovom ozljedom u usporedbi s prijašnjima. Ovo je vrlo drugačija ozljeda zbog same težine i spoznaje da sam mogla izgubiti nogu", izjavila je Vonn.

Uhićen je Vedran Pavlek Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Emocionalni teret koji nosi ova situacija jednako je težak kao i fizički oporavak. Legendarna skijašica priznaje da se trenutno nalazi u "modu preživljavanja" te da nije u stanju donijeti tako važnu životnu odluku. "Jednostavno ne želim donositi prebrze zaključke niti nagađati o tome što bih mogla učiniti", rekla je Vonn u nedavnom intervjuu. "Možda se povučem. Možda se više nikada neću natjecati i to bi bilo sasvim u redu, ali emocionalno u ovom trenutku nisam u stanju donijeti takvu odluku. Samo želim proći kroz ovu fazu i moći procijeniti gdje se nalazim u životu."

Unatoč svemu, napredak u oporavku je vidljiv. Vonn više ne koristi invalidska kolica i tek se povremeno oslanja na štake, a na društvenim mrežama redovito dijeli informacije o svom stanju, zahvaljujući svima na ogromnoj podršci. U svojim objavama naglašava kako se fokusira na male korake i pronalazi radost u jednostavnim stvarima. Svjesna je dugog puta koji je pred njom, ali želi donositi odluke iz puno bolje pozicije nego što je to danas. Njezina sportska ostavština je neupitna - s osamdeset i četiri pobjede u Svjetskom kupu, druga je najuspješnija skijašica svih vremena, odmah iza sunarodnjakinje Mikaele Shiffrin koja ih ima 110, a u svojoj kolekciji ima i tri olimpijske medalje, uključujući zlato u spustu iz 2010. godine.

Ono što cijelu situaciju čini još dramatičnijom jest činjenica da je Vonn doživjela ozljedu nakon impresivnog povratka iz mirovine u koju je otišla 2019. godine. Nakon operacije ugradnje djelomične proteze koljena, vratila se natjecanjima u sezoni 2024./2025. i ostvarila zapažene rezultate. Uspjela je čak i pobijediti u jednoj utrci Svjetskog kupa, čime je postala najstarija pobjednica u povijesti spusta. Uoči samih Olimpijskih igara u Cortini, bila je vodeća u poretku spusta, što je njezin povratak činilo jednom od najljepših sportskih priča te sezone, no sudbina je imala drugačiji plan.

Izvan skijaških staza, Lindsey Vonn je oduvijek bila aktivna na raznim poljima, pokazujući da je njezina snaga i utjecaj sežu daleko izvan sporta. Osnovala je vlastitu fondaciju koja pomaže i osnažuje mlade djevojke, a investirala je i u ženski nogometni klub Utah Royals. Tijekom oporavka nastavila je s nekim od svojih poslovnih obveza, pokazujući nevjerojatnu otpornost. Njezina priča o povratku, teškoj ozljedi i neizvjesnosti služi kao inspiracija mnogima, ali i kao bolan podsjetnik na goleme rizike i žrtve koje vrhunski sport nosi sa sobom, kao i na mentalne izazove s kojima se sportaši suočavaju pri kraju svojih velikih karijera.