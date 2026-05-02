Tužne sudbine bivših sudionika 'Farme': Mlada kandidatkinja izgubila je život u 25. godini
Iako reality programi nerijetko nude obećanja o slavi i financijskom uspjehu, sudbine pojedinih sudionika popularne ''Farme'' nakon gašenja reflektora poprimile su tragične obrise. Kroz godine, javnost su potresle vijesti o preranim odlascima nekoliko bivših natjecatelja čiji su se životi ugasili u nesretnim okolnostima.
Njegov je život tragično prekinut 2020. godine u nesreći na radu u Rijeci kada mu je bilo samo 28 godina, a tuga je bila tim veća jer je iza sebe ostavio trudnu partnericu. Saša je pobjedu iskoristio kako bi pomogao obitelji, planirajući kupnju vlastitog doma i radujući se novim životnim prilikama koje mu je show donio.
Također, 2016. godine napustila nas je i Katica Pučnik, omiljena kandidatkinja koja je nakon duge bolesti preminula, ostavši u sjećanju kolega i gledatelja kao brižna figura koja je svima na farmi bila poput majke.