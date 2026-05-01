NIŠTA NE PREPUŠTAJU SLUČAJU

Južnoafrikanci će doći ranije na Svjetsko prvenstvo, razlog je logičan

Robertino Šalinović/Hina
01.05.2026.
u 15:44

Južnoafrička Republika nogometna reprezentacija planira stići u Meksiko gotovo dva tjedna prije prve utakmice Svjetskog prvenstva kako bi se aklimatizirala na nadmorsku visinu, rekao je izbornik Hugo Broos

Suorganizator Meksiko otvara turnir 11. lipnja utakmicom skupine A protiv Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju, koji se nalazi na 2200 m nadmorske visine. Dok je većina južnoafričkih igrača smještena u klubovima u Johannesburgu, koji se nalazi na 1753 m nadmorske visine, Broos kaže da njegovoj momčadi treba vremena da se prilagodi uvjetima u Meksiku prije prve utakmice. Reprezentacija će tako 30. svibnja otputovati u svoju bazu u Pachuci, koja je oko 200 metara viša od Mexico Cityja, a taj grad je udaljen manje od 100 kilometara od Mexico Cityja.

„Prvih dana bit će teško trenirati sa 100 posto zbog nadmorske visine, pa ćemo to učiniti u drugom tjednu“, rekao je Broos u radijskom intervjuu.

Južnoafrička Republika planira igrati protiv Nikaragve kod kuće u prijateljskoj utakmici 29. svibnja, iako to nije potvrđeno, i pregovaraju o tome da im Portoriko bude protivnik za zagrijavanje za drugu međunarodnu utakmicu u Pachuci. U svojim ostalim utakmicama u skupini Svjetskog prvenstva, Južnoafrička Republika će se sastati s Češkom u Atlanti 18. lipnja i Južnom Korejom u Monterreyu 24. lipnja, nastojeći proći prvi krug po prvi put u svom četvrtom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

"Nije nam laka skupina. Prije svega, suočit ćemo se s domaćinima u prvoj utakmici, na stadionu Azteca, i tamo će nam biti jako teško“, rekao je Broos. No, veteran izbornik, koji je igrao za Belgiju na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, također je ranije predvidio da bi njegova momčad mogla izazvati neka iznenađenja na turniru, koji se također igra u Kanadi i SAD-u.

Južna Afrika i Meksiko remizirali su 1-1 u Soccer Cityju u Johannesburgu u otvaranju Svjetskog prvenstva 2010., koje je Južna Afrika bila domaćin.
