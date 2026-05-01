NIJE MOGLO BOLJE

BiH je ovo čekala: Edin Džeko se vraća na teren, stigla je ključna potvrda iz Njemačke

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.05.2026.
u 16:30

Kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uspješno se oporavio od povrede ramena i vraća se u momčad Schalkea. Vijest je potvrdio i trener njemačkog kluba, a navijače Zmajeva najviše raduje činjenica da će Džeko biti spreman za Svjetsko prvenstvo

Sjajne vijesti stigle su iz Njemačke za sve navijače bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije. Kapetan Edin Džeko uspješno se oporavio od povrede ramena i spreman je za povratak na teren, što je potvrdio i trener Schalkea Miron Muslić. Četrdesetogodišnji napadač bit će u kadru za ključnu subotnju utakmicu protiv Fortune iz Düsseldorfa, u kojoj njegov klub može osigurati povratak u Bundesligu. "Edin je bio s momčadi na terenu i sudjelovao je u svemu. Vratit će se u kadar", izjavio je Muslić. Podsjetimo, Džeko se povrijedio krajem ožujka u povijesnoj pobjedi Zmajeva protiv Italije u baražu za Svjetsko prvenstvo, no oporavak je, na sreću, protekao brže od očekivanog i bez potrebe za operacijom.

Dijamant je u Schalke stigao u siječnju kao veliko pojačanje i odmah pokazao klasu. U samo osam odigranih utakmica postigao je šest pogodaka i upisao četiri asistencije, čime je postao ključna figura u pohodu kluba iz Gelsenkirchena na povratak u elitu. Njegov povratak dolazi u presudnom trenutku, uoči utakmice koja Schalkeu može donijeti promociju nakon tri godine provedene u drugom rangu. Svjesni euforije, iz kluba su uputili i apel navijačima da u slučaju slavlja ostanu na tribinama kako bi se izbjegli sigurnosni rizici.

Koliko je Džeko važan za momčad, ne samo na terenu, potvrdio je i kapetan Kenan Karaman, koji ga je nazvao uzorom i pravim primjerom za suigrače. "Njegov doprinos je ogroman iako je tu tek nekoliko mjeseci. Iskreno se nadam da će ostati s nama još jednu sezonu", poručio je Karaman. Dok Schalke čeka njegovu odluku o produženju ugovora, za bh. javnost najvažnije je da će kapetan biti potpuno spreman za Svjetsko prvenstvo, gdje će Zmajevi igrati u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Njegov oporavak najbolja je vijest uoči Mundijala.
Ključne riječi
SP 2026. BiH Njemačka Schalke Edin Džeko

