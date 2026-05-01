Potpuni preokret na bojišnici: Nova ukrajinska taktika šokira svijet, pogledajte što se sve događa

U dva mjeseca otkako je izbio iranski rat, Ukrajina je u borbi za opstanak protiv ruskog agresora potpuno preokrenula situaciju – unatoč tome što je pala u sjenu. Prvi put izgleda kao da Ukrajina dovodi Ruse u ozbiljne probleme. To nije samo rezultat nove ukrajinske ratne strategije. Razlog su i nova razotkrivanja stanja u oružanim snagama Vladimira Putina, koja čak i najtvrđe ruske patriote tjeraju na jezu, piše Blick. U Putinovom golemom carstvu ne tresu se samo ratni promatrači, već redovito i vitalna naftna i plinska postrojenja. Samo u ožujku je Ukrajina raketama i dronovima pogodila više od 7300 ciljeva na ruskom teritoriju. To je gotovo 1500 uspješnih napada više nego što su Rusi izveli na Ukrajinu. Nije ni čudo što u Moskvi, prema riječima ruske stručnjakinje Alexandre Prokopenko, sada strahuju hoće li vojnu paradu za Dan pobjede 9. svibnja moći održati prema planu. Prokopenko je na platformi X napisala da će parada proći bez vojnih vozila i trajati samo nešto više od sat vremena. Prava sramota za ratnog fanatika Putina. Uz to, ukrajinski dalekometni napadi Rusiji sve više otežavaju prodaju nafte i time financiranje rata. Ruski proračun bilježi minus od 47 milijardi franaka u prva tri mjeseca ove godine – prema službenim ruskim podacima. Također, na bojno polje stižu novi proizvodi iz ukrajinskih ratnih laboratorija. Ove godine predsjednik Volodimir Zelenski planira na front poslati čak 50.000 novih UGV-a (Unmanned Ground Vehicles), od čistih transportnih vozila do potpuno autonomnih samostrelnih sustava. Ukrajina je u njihov razvoj ove godine već uložila 330 milijuna dolara. Nedavno je Treća jurišna brigada uspjela osvojiti ruski položaj koristeći isključivo UGV-e i dronove. Roboti su opkolili položaj. Dron s razglasom pozvao je opkoljene Ruse na predaju. Transportno vozilo ih je odvelo. Sve to bez da je ijedan Ukrajinac riskirao svoj život. "Rusija više nema prevlast u ovom ratu", izjavio je bivši visoki zapovjednik CIA-e i general David Petraeus, komentirajući ukrajinsku robotsku ratnu taktiku.

Cilj robotske inicijative je jasan, štednja ljudskih života. Ukrajina, baš kao i Rusija, ima ozbiljan problem s regrutacijom. Gotovo 200.000 vojnika je dezertiralo, a procjenjuje se da se oko dva milijuna muškaraca skriva od regrutnih ureda. Zahvaljujući sve većoj upotrebi robota, Ukrajini će uskoro trebati otprilike trećina manje ljudi na prvoj crti. Robote imaju i Rusi, ali s ljudskim resursima postupaju svejedno brutalno. Prema ukrajinskim podacima, od početka rata prije četiri godine ubijeno je ili ranjeno više od 1,3 milijuna ruskih vojnika. Procurjeli telefonski razgovori između ruskih vojnika i njihovih obitelji otkrivaju užasnu istinu: Putinovi časnici često ostavljaju teško ranjene vojnike bez ikakve medicinske pomoći u rovovima. Naređeno im je da “drže položaj” čak i teško ranjeni.

Podsjetimo, ruske snage koje djeluju na istoku Ukrajine navodno ostavljaju ranjene vojnike na prvoj crti bojišnice bez evakuacije, prema izvješću Glavne obavještajne uprave Ukrajine (HUR) od 27. travnja. Vojni obavještajci dobili su audiosnimku razgovora između dvojice ruskih vojnika raspoređenih u smjeru Pokrovska. Razmjena ukazuje na to da je ranjenom osoblju naređeno da ostane na svojim mjestima unatoč kritičnom stanju. Presretnuti razgovor navodno uključuje vojnike iz 439. motorizirane pukovnije ruske 30. zasebne motorizirane streljačke brigade, dijela 2. armije. Jedan od vojnika opisuje stanje ranjenog suborca: "Ovaj ranjenik leži ovdje, jedva je živ, promrzao, dao sam mu pončo i malo ga umotao u njega." Prema HUR-u, snimka ne sadrži raspravu o medicinskoj evakuaciji. Umjesto toga, uključuje upute zapovjednika koji naglašava da povlačenje ili razdvajanje nije dopušteno. "Nema opcije, nema opcije... isključiti se", kaže navodno zapovjednik u audiozapisu.

Ukrajinska vojna obavještajna služba navodi da takve direktive imaju izravan utjecaj na učinkovitost jedinice. Prema HUR-u, izostanak mjera evakuacije ranjenog osoblja odražava šire zapovjedne prakse unutar ruskih jedinica angažiranih u tom području. Pokrovski sektor u Doneckoj regiji ostaje jedno od najaktivnijih područja duž linije fronta, s čestim sukobima o kojima izvještavaju ukrajinski i međunarodni izvori za promatranje. Prema ukrajinskim dužnosnicima, ruske snage nastavljaju ofenzivne operacije u tom području, često prilagođavajući taktiku na temelju vremenskih uvjeta i aktivnosti dronova.

Rusija će ovogodišnju paradu na Crvenom trgu 9. svibnja, kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, održati bez teške vojne tehnike. To je prvi put od 2007. godine da na paradi neće biti tenkova, oklopnih vozila ni raketnih sustava, što je, direktna posljedica velikih gubitaka u ratu protiv Ukrajine. Ministarstvo obrane Rusije priopćilo je kasno u utorak na Telegramu da ove godine neće biti prikazivanja "teške vojne tehnike" zbog "trenutačne operativne situacije". Osim toga, na paradi neće sudjelovati ni kadeti vojnih škola i mladih vojnih institucija.

Parada 9. svibnja tradicionalno je jedna od najvažnijih propagandnih manifestacija Vladimira Putina. Svake godine na Crvenom trgu prolaze kolone tenkova, raketnih lansera, interkontinentalnih balističkih projektila i tisuće vojnika, uz zrakoplovne prelete – sve u znaku vojne moći Rusije. Ove godine parada će biti znatno skromnija. Umjesto teškog naoružanja, fokus će biti na pješačkim postrojbama, veteranskim postrojbama i povijesnoj vojnoj tehnici iz Drugog svjetskog rata. Odluka dolazi u trenutku kada ruska vojska trpi velike gubitke na ukrajinskoj fronti, a dio opreme je ili uništen ili vezan na bojištu.