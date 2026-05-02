Donedavno je bio strah i trepet svjetskim velikanima, a danas je neprepoznatljiv i ne liči na sebe

Neki nogometaši koji završe karijeru odluče se što više povući iz javnosti i potpuno promijeniti život. Jedan od njih bio je vatreni fanatik na nogometnom terenu do nedavno, a sada, iako ima samo 38 godina, gotovo i ne liči na sebe.

U pitanju je Gonzalo Higuain koji je svoju igračku karijeru završio početkom 2023. godine, a nakon toga skoro se i nije pojavljivao u javnosti.

Higuain je odlučio povući se u potpunosti iz javnog života, a ponajviše jer je godinama bio na meti argentinske javnosti nakon nekoliko poraza Argentine za koje su upravo najviše krivili ovog napadača. Čini se da Higuain nekako i pokušava sakriti od svega toga, a njegov trenutni izgled pokazuje da se trudi i da ga što manje ljudi prepoznaje na ulicama.

Tužno je vidjeti što je sve Higuain doživljavao zbog nekoliko promašaja u dresu reprezentacije Argentine, a sve to je jasno ostavilo traga na njemu. Nekada je on bio jedan od najboljih napadača na svijetu i dovoljno je reći da je u karijeri igrao, između ostalog, za Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan i Chelsea.

Nabacio je nekoliko kilograma, a tu je i velika brada. Također, iako je bio ćelav u finišu karijere sada je odlučio malo pustiti kosu.

🇦🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026