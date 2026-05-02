Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOGOMETNA LEGENDA

Donedavno je bio strah i trepet svjetskim velikanima, a danas je neprepoznatljiv i ne liči na sebe

X screenshot
02.05.2026.
u 10:34

Tužno je vidjeti što je sve Higuain doživljavao zbog nekoliko promašaja u dresu reprezentacije Argentine, a sve to je jasno ostavilo traga na njemu

Neki nogometaši koji završe karijeru odluče se što više povući iz javnosti i potpuno promijeniti život. Jedan od njih bio je vatreni fanatik na nogometnom terenu do nedavno, a sada, iako ima samo 38 godina, gotovo i ne liči na sebe. 

U pitanju je Gonzalo Higuain koji je svoju igračku karijeru završio početkom 2023. godine, a nakon toga skoro se i nije pojavljivao u javnosti.

Higuain je odlučio povući se u potpunosti iz javnog života, a ponajviše jer je godinama bio na meti argentinske javnosti nakon nekoliko poraza Argentine za koje su upravo najviše krivili ovog napadača. Čini se da Higuain nekako i pokušava sakriti od svega toga, a njegov trenutni izgled pokazuje da se trudi i da ga što manje ljudi prepoznaje na ulicama.

Tužno je vidjeti što je sve Higuain doživljavao zbog nekoliko promašaja u dresu reprezentacije Argentine, a sve to je jasno ostavilo traga na njemu. Nekada je on bio jedan od najboljih napadača na svijetu i dovoljno je reći da je u karijeri igrao, između ostalog, za Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan i Chelsea.

Nabacio je nekoliko kilograma, a tu je i velika brada. Također, iako je bio ćelav u finišu karijere sada je odlučio malo pustiti kosu.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća
Ključne riječi
Juventus nogomet Argentina Gonzalo Higuain

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Zagreb - NK Istra 1961
Video sadržaj
STASITI KARLOVČANIN

Hrvatski vratar koji sjajno brani Poljskoj našao se na radaru uglednog kluba, žele ga na ljeto

Stasiti Karlovčanin (194 cm) u ove je dvije godine odigrao 37 utakmica za Motor, a u čak 10 utakmica (šest u ovoj sezoni) sačuvao je mrežu netaknutom. Prema izračunima Wyscouta (vodeće svjetske tvrtke za skautiranje nogometaša) Hrvat je imao 100 uspješnih obrana, a njegov omjer spriječenih pogodaka najbolji je u poljskoj ligi i iznosi 11,83 (u teoriji trebao je primiti 11 do 12 pogodaka više)

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!