VIDEO Češki huligani uništavali po Hrvatskoj jer našim navijačima žele vratiti zbog skandala u Pragu

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 sati na Rujevici igra utakmicu drugog kola u sklopu Konferencijske lige protiv češke Sparte Prag. Uz češkog predstavnika stiglo je i nešto njihovih navijača koji su se istaknuli incidentima oko Zadrka. Skupina po imenu Graffiti ekipa Ultras Sparta posjetila je područje oko Zadra te uništila grafite Tornada zbog osvete za nedavnu utakmicu Češka - Hrvatska u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.

23.10.2025, HNK Rijeka🇭🇷 - Sparta Praha🇨🇿, info Sparta Praha: Graffity team Ultras Sparta visited the area around Zadar. During the match of the Croatian national team in the Czech Republic, someone vandalized the Sparta stadium, and so the response comes at the first…

Naime, tijekom utakmice hrvatske reprezentacije u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte natpisima 'Tornado Zadar' i 'ZDS' preko grba kluba, a Česi su prije gostovanja u Rijeci svratili i u blizinu Zadra kako bi uzvratili našim navijačima zbog učinjenog u českoj prijestolnici.

Također, okupili su se prije utakmice u Rijeci gdje ih je dopratila specijalna policija, ali zasigurno će biti nadglasani od ispunjene Rujevice koja će biti vjetar u leđa domaćim nogometašima.

23.10.2025, HNK Rijeka🇭🇷 - Sparta Praha🇨🇿, Sparta Praha before match against Rijeka



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/YS31K5ounD — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 23, 2025