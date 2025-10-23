Naši Portali
UOČI UTAKMICE

VIDEO Češki huligani uništavali po Hrvatskoj jer našim navijačima žele vratiti zbog skandala u Pragu

Hooligans.cz
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.10.2025.
u 17:42

Skupina po imenu Graffiti ekipa Ultras Sparta posjetila je područje oko Zadra te uništila grafite Tornada zbog osvete za nedavnu utakmicu Češka - Hrvatska u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 sati na Rujevici igra utakmicu drugog kola u sklopu Konferencijske lige protiv češke Sparte Prag. Uz češkog predstavnika stiglo je i nešto njihovih navijača koji su se istaknuli incidentima oko Zadrka. Skupina po imenu Graffiti ekipa Ultras Sparta posjetila je područje oko Zadra te uništila grafite Tornada zbog osvete za nedavnu utakmicu Češka - Hrvatska u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. 

Naime, tijekom utakmice hrvatske reprezentacije u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte natpisima 'Tornado Zadar' i 'ZDS' preko grba kluba, a Česi su prije gostovanja u Rijeci svratili i u blizinu Zadra kako bi uzvratili našim navijačima zbog učinjenog u českoj prijestolnici. 

Također, okupili su se prije utakmice u Rijeci gdje ih je dopratila specijalna policija, ali zasigurno će biti nadglasani od ispunjene Rujevice koja će biti vjetar u leđa domaćim nogometašima. 

zrinjski mainz
Ključne riječi
nogomet Hrvatska Zadar Sparta Prag Rijeka

