230.000 VLASNIKA VIKENDICA

'Otkako sam prije deset godina otišao u mirovinu, živim na dvije lokacije'

Autor
Dijana Jurasić
02.05.2026.
u 06:30

Višelokalni način života još je popularniji od života u jednome mjestu, pokazalo je istraživanje sociologa Gerana-Marka Miletića, Matea Žanića i Sare Ursić s Instituta Ivo Pilar

– Otkako sam prije deset godina otišao u mirovinu, živim na dvije lokacije. Pola godine supruga i ja provodimo u vikendici na moru, a preostalih šest mjeseci u Zagrebu. Uspomene iz mladosti na naš boravak u malome turističkom mjestu pokraj Šibenika jako su lijepe, a i danas mi život u vikendici pokraj mora znači intenzivniji odmor, veće uživanje. A i kada radim ovdje, radim s većom lakoćom nego što bih u Zagrebu. I prije odlaska u mirovinu u vikendici sam znao pisati znanstvene radove, samo što, naravno, tada nisam u njoj mogao boraviti pola godine. Čim dođe proljeće, selim se sa suprugom na more. U mjestu imam i svoj krug prijatelja, kao i u obližnjem Šibeniku i Zadru. Život nam je ovdje lijep, imamo sve što nam treba, uključujući liječnika – govori vedrim glasom emeritus Ivan Lajić s Instituta za istraživanje migracija.

AN
AnimaTor
08:15 02.05.2026.

Upravo tako , svi kukaju , svi kmeće a nitko s ene buni.Tu nešto ne štima. Dok se u Svijetu za 1.Maj protestira , bori , tuce s policijom ,kod nas u Hrvatskoj s efešta , roštilja , veselice sa grahom i štruklama. Ili je Svijet otišo na krivo ili smo mi tu u Hrvatskoj udreni i otišli na krivo. Pogodite što je.

HU
Hubrvi
06:47 02.05.2026.

Malo cudno za zemlju koja propada i prema sindikatima i raznim Bencickima i Doncicima samo da nije propala. A onda svaka dvadeseta familija posjeduje vikendicu na moru ili u Zagorju. Kad bi Hrvateki prestali kukati i svakim danom ocrnjivati svoju drzavu bilo bi jos bolje.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
07:36 02.05.2026.

Jadni smo. To pokazuju gužve prema moru.

