IZBORNIKOV PROGRAM

Otkrivamo Dalićev plan: Ide na derbi u društvu poznatog suradnika, a onda na Opus Arenu

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
02.05.2026.
u 06:00

Izbornik će idućeg tjedna opet ići u Njemačku gdje će u akciji pogledati reprezentativnog napadača

Derbi-utakmicu između Ajaxa i PSV-a koja se igra večeras od 20 sati iz svečane lože amsterdamske Johan Cruyff Arene pratit će i hrvatski izbornik Zlatko Dalić, zajedno s članovima svog stručnog stožera Vedranom Ćorlukom, Lukom Milanovićem i novim/starim suradnikom Ivicom Olićem, koji će u Amsterdam doći iz Hamburga, gdje mu je prebivalište.

Nastavak je ovo Dalićeve proljetne europske turneje, na kojoj je već bio u Španjolskoj – kod Budimira, L. Sučića i Ćalete-Cara, u Italiji – gdje je okupio Modrića, Baturinu, Smolčića, Pongračića, Vlašića, Moru i Bradarića, u Njemačkoj – kod Kramarića i Stanišića, te u Engleskoj – kod Kovačića i Gvardiola. Sljedeća Dalićeva postaja, nakon Nizozemske, bit će opet Njemačka i uzvratna utakmica polufinala Europske lige Freiburg – Braga, u kojoj će nastupiti Igor Matanović, a nakon toga, 13. svibnja, Zlatko Dalić bit će u osječkoj Opus Areni na vrhuncu klupske sezone u Hrvatskoj, na utakmici finala Hrvatskog kupa Dinamo – Rijeka.

BP
Besposlen pop
07:25 02.05.2026.

Nije mu dovoljno 125 tisuća € mjesečno pa još udara po putnim nalozima

