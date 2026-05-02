Otkrivamo Dalićev plan: Ide na derbi u društvu poznatog suradnika, a onda na Opus Arenu

Derbi-utakmicu između Ajaxa i PSV-a koja se igra večeras od 20 sati iz svečane lože amsterdamske Johan Cruyff Arene pratit će i hrvatski izbornik Zlatko Dalić, zajedno s članovima svog stručnog stožera Vedranom Ćorlukom, Lukom Milanovićem i novim/starim suradnikom Ivicom Olićem, koji će u Amsterdam doći iz Hamburga, gdje mu je prebivalište.

Nastavak je ovo Dalićeve proljetne europske turneje, na kojoj je već bio u Španjolskoj – kod Budimira, L. Sučića i Ćalete-Cara, u Italiji – gdje je okupio Modrića, Baturinu, Smolčića, Pongračića, Vlašića, Moru i Bradarića, u Njemačkoj – kod Kramarića i Stanišića, te u Engleskoj – kod Kovačića i Gvardiola. Sljedeća Dalićeva postaja, nakon Nizozemske, bit će opet Njemačka i uzvratna utakmica polufinala Europske lige Freiburg – Braga, u kojoj će nastupiti Igor Matanović, a nakon toga, 13. svibnja, Zlatko Dalić bit će u osječkoj Opus Areni na vrhuncu klupske sezone u Hrvatskoj, na utakmici finala Hrvatskog kupa Dinamo – Rijeka.