FOTO Molitelji se ponovno okupili na glavnom zagrebačkom trgu, Le Zbor zapjevao pjesmu s porukom

Nasuprot molitelja, također tradicionalno, su i prosvjednici. U jednom trenutku skupina djevojaka iz Le Zbora je zapjevala pjesmu “My Mother’s Savage Daughter”. To je himna ženske snage, povezanosti s precima i prkosa društvenim normama. Značenje se temelji na slavljenju divlje, iskonske ženske energije koja se prenosi s koljena na koljeno, odbacujući potrebu za ukalupljivanjem
To je prihvaćanje “ludosti” ili nesputanosti koju su imale i prethodne generacije žena. Stihovi poput “I will not cut my hair, I will not lower my voice” (Neću ošišati kosu, neću stišati glas) simboliziraju odbijanje pokoravanja, zauzimanje prostora i odbijanje prilagodbe standardima koji ženu čine “pitomom” ili tihom.