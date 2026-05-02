FOTO Molitelji se ponovno okupili na glavnom zagrebačkom trgu, Le Zbor zapjevao pjesmu s porukom

Prva subota u mjesecu, već je, može se reći, tradicionalno rezervirana za klečanje i molitvu na trgovima diljem zemlje pa tako i na glavnom zagrebačkom trgu.
Molitvu, koja obično započinje oko 8.30 ili 9 sati, organiziraju muškarci okupljeni oko projekta "Muževni budite" i bratstva "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina".
Organizatori pozivaju sve sudionike da prije početka molitve prisustvuju svetoj misi, mole za uspjeh događaja i poste na nakanu.
Nasuprot molitelja, također tradicionalno, su i prosvjednici. U jednom trenutku skupina djevojaka iz Le Zbora je zapjevala pjesmu “My Mother’s Savage Daughter”. To je himna ženske snage, povezanosti s precima i prkosa društvenim normama. Značenje se temelji na slavljenju divlje, iskonske ženske energije koja se prenosi s koljena na koljeno, odbacujući potrebu za ukalupljivanjem
OGLAS
Pjesma naglašava da divljaštvo (savage) nije negativno, već predstavlja snagu, neovisnost i vezu s majkom i precima
To je prihvaćanje “ludosti” ili nesputanosti koju su imale i prethodne generacije žena. Stihovi poput “I will not cut my hair, I will not lower my voice” (Neću ošišati kosu, neću stišati glas) simboliziraju odbijanje pokoravanja, zauzimanje prostora i odbijanje prilagodbe standardima koji ženu čine “pitomom” ili tihom.
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
