© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SPORNI TERET

Spor Ukrajine i Izraela oko žita s Krima završio ukrajinskom pobjedom - brod Panormitis neće uploviti u izraelske luke

Danijel Prerad
01.05.2026.
u 19:17

Brod za rasuti teret Panormitis pod panamskom zastavom, za koji se tvrdi da prevozi preko 6.200 tona pšenice i 19.000 tona ječma s Krima, napušta izraelski Haifski zaljev i kreće se prema zapadu, prema zadnjim podacima službi za praćenje pomorskog prometa.

Brod Panormitis koji prevozi žito  s Krima ipak neće istovariti svoju pošiljku u Izraelu, rekao je 30. travnja ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, a to su potvrdili i izraeslki mediji. „Ovo pokazuje da su pravne i diplomatske akcije Ukrajine bile učinkovite“, rekao je Sybiha na X, nakon što je pošiljka izazvala diplomatski spor između Kijeva i Izraela. Brod za rasuti teret Panormitis pod panamskom zastavom, za koji se tvrdi da prevozi preko 6.200 tona pšenice i 19.000 tona ječma s Krima, napušta izraelski Haifski zaljev i kreće se prema zapadu, prema zadnjim podacima službi za praćenje pomorskog prometa. Izraelski uvoznik Zenziper navodno je odbio teret u skladu sa stavom Izraelskog udruženja uvoznika žitarica.

Haifa Krim Izrael Ukrajina

MA
Marko325
19:33 01.05.2026.

Ako mogu otimati tuđu zemlju i na njoj graditi svoja ilegalna naselja par brodova tuđeg žita , pšenice ili ječma je prema njima sitan plijen .

GN
gnoj
19:40 01.05.2026.

Ruski lopovi !

