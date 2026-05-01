Spor Ukrajine i Izraela oko žita s Krima završio ukrajinskom pobjedom - brod Panormitis neće uploviti u izraelske luke

Brod Panormitis koji prevozi žito s Krima ipak neće istovariti svoju pošiljku u Izraelu, rekao je 30. travnja ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, a to su potvrdili i izraeslki mediji. „Ovo pokazuje da su pravne i diplomatske akcije Ukrajine bile učinkovite“, rekao je Sybiha na X, nakon što je pošiljka izazvala diplomatski spor između Kijeva i Izraela. Brod za rasuti teret Panormitis pod panamskom zastavom, za koji se tvrdi da prevozi preko 6.200 tona pšenice i 19.000 tona ječma s Krima, napušta izraelski Haifski zaljev i kreće se prema zapadu, prema zadnjim podacima službi za praćenje pomorskog prometa. Izraelski uvoznik Zenziper navodno je odbio teret u skladu sa stavom Izraelskog udruženja uvoznika žitarica.