Švedska policija izdala crvenu potjernicu za Hrvatom, ovo mu stavljaju na teret

Na Interpolovoj crvenoj potjernici koju je izdala Švedska zbog više teških kaznenih djela povezanih s narkoticima nalazi se 43-godišnji hrvatski državljanin Nikola Vrabec. On je jedan od ukupno 15 hrvatskih državljana koji se trenutno nalaze na crvenim potjernicama Interpola, što predstavlja službeni zahtjev upućen policijama širom svijeta radi lociranja i privremenog uhićenja osobe u svrhu mogućeg izručenja ili drugih pravnih postupaka, piše Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama iz švedskih sudskih izvora i medija, Vrabec se tereti za sedam slučajeva iznimno teškog krijumčarenja droga te četiri slučaja teških kaznenih djela vezanih uz narkotike pred Općinskim sudom u Malmöu. Djela su se navodno dogodila na području južne Švedske, u gradovima Tomelilla, Kävlinge, Malmö i Trelleborg, u razdoblju od 16. srpnja 2020. do 30. siječnja 2021. godine. Sudski postupak u ovom predmetu vodi se od 30. svibnja 2023., dok se Vrabec u međuvremenu nalazi u bijegu ili izvan dosega švedskih vlasti.

Švedski istražitelji, kako navodi Slobodna, povezuju ga s velikom kriminalnom mrežom koja je distribuirala drogu od sjeverne Haparande pa sve do Malmöa na jugu zemlje. U istom slučaju optuženi su i Ahmed Abdullahi Farah, poznat pod nadimkom “Gambino” te povezan s kriminalnom skupinom Dödspatrullen (Smrtonosna patrola), kao i 31-godišnji Mohammad Al-Hussein. Riječ je o jednom od najvećih preostalih narko-predmeta u Švedskoj, pri čemu se dio dokaza temelji na podacima iz šifriranog komunikacijskog sustava EncroChat, koji su vlasti uspjele dekriptirati.

Farah je osumnjičen za tri slučaja izuzetno teškog kaznenog djela vezanog uz narkotike i jedan slučaj izuzetno teškog krijumčarenja narkotika u Tomelilli, Kävlingeu i Malmöu tijekom istog razdoblja. Al-Hussein se tereti za četiri slučaja izuzetno teškog krivičnog djela vezanog uz narkotike i jedan slučaj izuzetno teškog krijumčarenja narkotika u istim gradovima. Sva trojica optuženih nalaze se u bijegu, a protiv njih je raspisana međunarodna potjernica.

Vrabec se također povezuje s najmanje dva druga velika narko-predmeta koja se trenutno vode pred švedskim sudovima, što ukazuje na široku i dobro organiziranu mrežu krijumčarenja opojnih droga. Posljednje obnavljanje potjernice za Vrabeca i ostale osumnjičenike bilo je 17. svibnja 2024. godine. Ovi slučajevi ilustriraju kako međunarodne kriminalne mreže djeluju kroz granice i koordiniraju distribuciju narkotika na velikim geografskim područjima.

Crvena potjernica, spomenimo, nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog – ona je zahtjev za suradnju upućen policijskim snagama zemalja članica Interpola. Kada osoba koja se nalazi na crvenoj potjernici dođe u kontakt s policijom bilo koje zemlje članice Interpola, zemlja koja je podnijela zahtjev se obavještava i može zatražiti privremeno uhićenje ili podnijeti formalni zahtjev za izručenje. U Vrabecovu slučaju, švedsko pravosuđe klasificira optužbe kao najteže kategorije narko-delikata prema švedskom zakonodavstvu. Ova kaznena djela obično uključuju velike količine opojnih droga, organizirane strukture krijumčarenja i značajan utjecaj na javno zdravlje i sigurnost. Osobe osuđene za takva djela u Švedskoj mogu dobiti dugogodišnje zatvorske kazne, ovisno o količini droge, ulozi u organizaciji i drugim otegotnim okolnostima.