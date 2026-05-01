Hoće li se ovo ostvariti? Ugledni medij predvidio sljedeći potez Luke Modrića

Svijet nogometa na trenutak je zanijemio kada je Luka Modrić, u žaru borbe tijekom derbija Serie A između njegovog AC Milana i Juventusa, ostao ležati na travnjaku nakon snažnog sudara s Manuelom Locatellijem. Utakmica, koja je završila bez pogodaka, ostala je u sjeni teške ozljede hrvatskog maestra. Detaljni liječnički pregledi potvrdili su najgore strahove - radilo se o višestrukom prijelomu lijeve jagodične kosti, ozljedi koja je zahtijevala hitnu kiruršku intervenciju. Operacija je uspješno obavljena u poznatoj milanskoj klinici La Madonnina, no za Modrića je to značilo trenutačni kraj sezone u talijanskom prvenstvu. S obzirom na to da su do kraja prvenstva ostala još samo četiri kola, kapetan se neće vraćati na teren u dresu Rossonera ove sezone, ostavljajući momčad bez svog ključnog dirigenta u ključnim trenucima borbe za vrh ljestvice. Ova teška ozljeda, iako bolna, nije uspjela slomiti nesalomljivi duh jednog od najvećih veznih igrača svoje generacije.

Unatoč završetku klupske sezone, Modrićeve misli odmah su se okrenule prema onome što slijedi, a to je Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Procijenjeno vrijeme oporavka, koje se kreće između šest i osam tjedana, daje dovoljno vremena da se potpuno pripremi za turnir koji počinje u lipnju. Ova vijest s olakšanjem je dočekana u hrvatskom taboru, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako je u stalnom kontaktu s kapetanom te je izrazio potpuni optimizam oko njegovog nastupa. Dalić je uvjeren da će Modrić, kao i nebrojeno puta do sada, predvoditi reprezentaciju na velikoj pozornici, a nastup na petom Svjetskom prvenstvu bio bi kruna jedne zaista izvanredne karijere i testament njegove nevjerojatne dugovječnosti i posvećenosti. Za Modrića, prilika da još jednom povede Hrvatsku u borbu za svjetski tron predstavlja ključnu motivaciju koja nadilazi svaku bol i prepreku.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Dok se oporavlja od operacije, Modrić se nalazi pred još jednom velikom životnom i karijernom odlukom. Njegova budućnost u klupskom nogometu svela se na dvije realne opcije: aktivacija klauzule u ugovoru s AC Milanom za produljenje na još jednu sezonu ili konačni završetak igračke karijere. Tijekom godine spominjala se i mogućnost romantičnog povratka u Dinamo Zagreb, klub u kojem je započeo svoj zvjezdani put, no čini se kako je ta opcija sada manje vjerojatna jer je Modrićeva želja i dalje natjecati se na apsolutno najvišoj razini europskog nogometa. Uprava Milana, kluba u koji je stigao kao slobodan igrač u ljeto 2025., izrazila je jasnu želju da zadrži Hrvata te mu je prepustila konačnu odluku, pokazujući time ogromno poštovanje koje je izgradio od svog dolaska na San Siro. Prema pisanju uglednog portala Goal.com, Modrić je skloniji ostanku, no konačnu riječ dat će tek nakon potpunog oporavka.

Njegova važnost za Milan daleko nadilazi simboličku vrijednost. Unatoč 41 godini, Modrić je i u tekućoj sezoni bio jedan od najvažnijih igrača momčadi. Odigrao je čak 33 utakmice u Serie A, postigavši dva gola i upisavši tri asistencije. U jednom trenutku sezone bio je igrač s najviše odigranih minuta u momčadi, što je podatak koji fascinira i najbolje ilustrira njegovu fizičku spremu i profesionalizam. Trener Massimiliano Allegri u više je navrata isticao njegovu samodisciplinu i taktičku inteligenciju, povjeravajući mu ključnu ulogu u kontroli ritma igre. Razvio se snažan taktički sklad između trenera i igrača, a Allegri se uvelike oslanjao na Modrićevu sposobnost da diktira tempo i donosi ispravne odluke pod pritiskom, što ga čini nezamjenjivim dijelom veznog reda Rossonera.

Glavni motiv koji pokreće Modrića jest prilika da završi karijeru natječući se na najvišoj mogućoj razini, a ostanak u Milanu pruža mu upravo to. Jedan od ključnih faktora u njegovoj odluci bit će i konačni plasman kluba ove sezone. S obzirom na to da se Milan bori za jedno od mjesta koje vodi u Ligu prvaka, mogućnost da još jednom zaigra u elitnom europskom natjecanju predstavlja iznimno privlačnu perspektivu. Vođenje kluba natrag u europsku elitu bila bi savršena završna kampanja za igrača koji je osvojio sve što se moglo osvojiti i koji i dalje osjeća glad za pobjedama i velikim utakmicama. Upravo ta neprestana želja za dokazivanjem i natjecanjem protiv najboljih razlog je zašto je Modrićeva karijera primjer sportske dugovječnosti.

Osim nemjerljivog doprinosa na terenu, Modrićeva prisutnost postala je ključna i u svlačionici Milana. Kao bivši osvajač Zlatne lopte i veteran s nevjerojatnim iskustvom, postao je mentor i uzor mlađim igračima. Njegov pristup treninzima, posvećenost i profesionalizam služe kao primjer svima u klubu, dodajući neprocjenjivu vrijednost njegovoj ulozi u momčadi. Mladi talenti u njemu vide ne samo živuću legendu, već i pristupačnog suigrača spremnog podijeliti savjet i znanje. Ta liderska uloga, u kombinaciji s njegovim neupitnim igračkim kvalitetama, čini ga figurom koju Milan želi zadržati pod svaku cijenu. Dok interes iz klubova poput Dinama laska i pokazuje koliko je cijenjen, Modrić ostaje fokusiran na sadašnjost i želju da svoju nevjerojatnu priču završi pod svjetlima najvećih svjetskih stadiona.