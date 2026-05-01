Cure novi detalji: U trenutku uhićenja Pavlek nije bio sam, a pomagao mu je jedan Hrvat?

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu. To je potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Trebao bi biti izručen Hrvatskoj, a kada će se to dogoditi, ovisi o Pavleku i tome pristaje li ili ne na izručenje te hoće li se žaliti na taj zahtjev, pa će tako i procedura biti brža ili pak sporija, pisao je Večernji list. Uhićenje prvoosumnjičenog u aferi teškoj čak 30 milijuna eura rezultat je zajedničke akcije MUP-a i kazahstanska policije s obzirom na to da je Pavlek, nakon što je napustio Istanbul, u kojem je bio u trenutku izbijanja afere, lociran u Kazahstanu. Nije odsjeo u hotelu, već na privatnoj lokaciji izvan glavnoga grada.

Kako RTL Danas doznaje, sve se odvilo u gradu Almaty, bivšem glavnom gradu Kazahstana. U trenutku uhićenja nije bio sam, a tijekom cijelog boravka navodno mu je pomagao i jedan Hrvat koji se trenutačno nalazi u Kazahstanu, a policiji je otprije poznat.

Podsjetimo, Interpolova tjeralica protiv Pavleka raspisana je krajem ožujka, kada je i javnost doznala za razrađenu shemu po kojoj je ekipa na čelu s V. Pavlekom iz saveza izvukla silne milijune tijekom zadnjih dvadesetak godina. Teško je procijeniti što će Pavlek raditi, hoće li koristiti određena pravna sredstva, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, a koliko, ovisi o tome koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu – rekao je ministar Habijan i dodao da je ključno da je Pavlek uhićen te da Hrvatska očekuje njegovo izručenje nakon što se formalno-pravni postupci dovrše. Habijan je kazao da je početkom travnja iniciran postupak njegova uhićenja i izručenja, a nakon što su vlasti utvrdile gdje se Pavlek nalazi.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetimo izjavio je kako je hrvatska policija intenzivno radila na predmetu Vedrana Pavleka, te da nakon jutrošnje, službene obavijesti o njegovu uhićenju, slijedi pravosudni dio „priče“. "Od samog početka, hrvatska je policija intenzivno radila na ovom predmetu", rekao je Božinović novinarima u Okučanima, gdje je sudjelovao na obilježavanju 31. obljetnice VRO Bljesak.

Naveo je kako je nakon prve informacije iz Kazahstana da je Pavlek, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza, ušao na njihov teritorij, svaki dio sustava – Ministarstvo pravosuđa, DORH obavljao svoj dio posla, a policija je krenula raditi operativno. Ako se ne varam, 9. travnja našli su se šefovi odjela Interpola, hrvatski i kazahstanski i od tog trenutka je počela naša operativna suradnja, razmijenile su se broje informacije, brojni materijali do kojih se moglo doći, u smislu kretanja i eventualnih (Pavlekovih) kontakata u Kazahstanu i sve je to rezultiralo (uhićenjem), kazao je ministar.

"Očekivali smo da će ovo biti rezultat, ali nismo mogli, nismo htjeli zbog zaštite probitaka ovog kriminalističkog istraživanja to javno komunicirati, ne zbog javnosti, nego onih koji bi to mogli iskoristiti“, odgovorio je novinarima.

Otkrio je kako su sinoć dobivene prve neslužbene informaciju o tome da bi se ovo (uhićenje) moglo dogoditi i jutros je, kratko prije obilježavanja 31. obljetnice Bljesaka, došla i službena obavijest Interpola iz Kazahstana da je Pavlek uhićen. Sada slijed pravosudni dio priče, ali o tome je govorio ministar Habijan“, dodao je Božinović.