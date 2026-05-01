VELIKE PROMJENE

Dominik Livaković uskoro napušta Dinamo, već se zna tko će ga zamijeniti na Maksimiru

Stjepan Meleš
01.05.2026.
u 22:37

Genoa i Torino nude Fenerbahceu po pet milijuna eura, a Livakoviću godišnju plaću od dva milijuna eura. Dinamo nije spreman slijediti te uvjete

Dominik Livaković sve je dalje od ostanka u Dinamu. Hrvatski čuvar mreže prema pisanju turskih portala se vraća u Fenerbahče, koji će odlučiti o njegovoj sudbini, a na Maksimiru su već našli čovjeka koji će stati među stative od naredne sezone. 

Nije isključeno da će ostati član turskog velikana. Otvara se mjesto među vratnicama jer će Brazilac Ederson, kojeg su skupo platili i s kojim su se žestoko opekli, otići u Saudijsku Arabiju i Livaković bi mogao biti rješenje za istanbulsku momčad za sljedeću sezonu.

Međutim, ako ne ostane, stižu atraktivne ponude iz Italije. Genoa i Torino nude Fenerbahceu po pet milijuna eura, a Livakoviću godišnju plaću od dva milijuna eura. Dinamo nije spreman slijediti te uvjete.

Šanse za nastavak suradnje su sve manje, pa je uprava maksimirske momčadi odlučila potražiti novog vratara. Izbor je Josip Posavec, piše portal Germanijak. Ovaj 30-godišnjak je nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske. Ipak, karijera mu se nije razvijala prema očekivanjima, pa se morao zadovoljiti solidnom umjesto odličnom karijerom.

Međutim, prošle godine je napravio pravi potez. Otišao je u Lokomotivu i ove sezone sjajno brani, što bi na kraju moglo dovesti do transfera u karijeri.

Posavec je karijeru počeo u Interu iz Zaprešića, 2016. godine pravi transfer u Palermo, a ubrzo završava na posudbi u Hajduku, koji ga je potom i otkupio.

Ukupno je četiri godine proveo u Splitu, zatim se preselio u danski Aalborg, a potom je igrao za Rijeku i Primorje u Sloveniji. Sada bi mogao ostvariti najveći transfer karijere, a to bi sigurno bio prelazak u Dinamo.

HNL Dinamo Dominik Livaković Josip Posavec

mladen valentić
01:08 02.05.2026.

Tombstone Livi ima ugovor s Fenerom, oni su mu poslodavci, ako mu oni kažu da se mora vratiti, onda se mora vratiti!

Tombstone
23:59 01.05.2026.

Nikaj cudno. Livi, bas kao I svi nogometasi voli samo svoj djep. Otisel bi I u zvezdu ako je ponuda dobra.

Osijek se vraća na Gradski vert, a Kohorta slavi rođendan: 'Želimo da to bude dodatni poticaj'

- Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus.

Bio je zvijezda Dinama i Hajduka, igrao za Hrvatsku, a danas radi kao autoprijevoznik: 'Vozimo otpadne gume'

– Posao je odavno uhodan. Imam četiri kamiona, prevozimo automobilske otpadne gume, najviše od vulkanizera iz Zagreba, do Trnovca gdje se nalazi velika reciklaža. I ja katkad vozim, kada su mi dečki, moji zaposlenici, na godišnjem odmoru. Taj posao naslijedio sam od oca nakon što je pretrpio moždani udar – kazao je Danijel Hrman u razgovoru za Večernjak.

