Štimac za VL: Društvene mreže gore, a najžešći kritičari mi se dodvoravaju. Hajduk neće biti prvak

Izbornik indijske nogometne reprezentacije Igor Štimac (55) uzeo je dan predaha u Splitu prije negoli se javio za Večernji list i progovorio o osvajanju Južnoazijskoga prvenstva.

Kako ste se osjećali dok su se izvodili jedanaesterci u finalu protiv Kuvajćana, a kako vaši igrači? Je li bilo straha, nervoze među njima?, pitali smo Štimca.

- Bez nervoze, trenirali smo dosta kaznene udarce i momci su bili jako sigurni, a imamo dva vratara podjednako dobra kad do toga dođe. Nisam sumnjao ni sekunde da ćemo slaviti bez obzira što su jedanaesterci lutrija – odgovorio nam je Štimac.

Koliko vam znači ovaj trofej, kome ga posvećujete, je li on za vas golema satisfakcija s obzirom na kritike koje ste trpjeli? Jesu li vas one ikada pokolebale?

- Trofej nam znači jako puno jer početni proces selekcije, usavršavanja i razvoja jako je dug i trnovit. Išli smo u radikalni zaokret u odnosu na ono što smo zatekli, a to je značilo potragu za drugim tipom igrača za razliku od onih koji su igrali stari engleski nogomet 'kick and chase'. Nema srdžbe kod mene jer nisam ni očekivao da će me kritičari razumjeti, niti prepoznati detalje procesa. Danas kada je puzzla složena do kraja i potpuno vidljiva svi se dive, najžešći kritičari se dodvoravaju, navijači nas dižu na pijedestal. Indija počinje nogomet shvaćati ozbiljno jer smo atraktivnom igrom, visokim presingom i smislenim akcijama oduševili cijelu naciju. Presretan sam radi igrača koji su trpjeli, radili, slušali i izvršavali zadatke na vrhunskoj razini. Pobjede i trofeje uvijek posvećujem svojoj obitelji, roditeljima i svojoj djeci koji me čitav život podržavaju u svemu što radim i kroz što prolazim, a Bog mi je svjedok da radim časno i pošteno. Gospodin je moj zaštitnik i znam da se na njega uvijek mogu osloniti – ističe Štimac.

Tko su uopće vaši nogometaši - gdje oni igraju, ima li među njima netko tko igra izvan Indije, tko je najveća zvijezda? Ili ste vi najveća zvijezda reprezentacije?

- To su mahom momci koji igraju u klubovima ISL-a (Indijska Super Liga ) i svi redom su kasno počeli sa ozbiljnim trenažnim procesom. Izvrsni su i poslušni radnici što je najvažnije za mene kao trenera. Nemamo mogućnost još uvijek koristiti igrače indijskih korijena koji igraju u europskim klubovima, a ako nam vlada izađe u susret po tom pitanju, onda ćemo u kvalifikacijama za iduće Svjetsko prvenstvo biti ozbiljan konkurent za plasman.

Kako je trofej dočekan u indijskoj javnosti, koliko ste uspjeli Indijce zainteresirati za nogomet?

- Ne pratim medije, ali momci koji vode moje društvene mreže kažu da sve gori. Samo zadnjih par dana više je od tri milijuna posjeta mojim profilima, sutra imam šest intervjua za najveće i najvažnije indijske medije.

Kakva je vaša budućnost u indijskoj reprezentaciji, do kada imate ugovor?

- O tome predstoje razgovori sljedećih tjedana, postavio sam uvjete za nastavak suradnje pa ćemo znati što i kako dalje.

Tko je još u vašemu stožeru?

- Sa mnom su naš slavni stručnjak za kondiciju Luka Radman i trener vratara Frano Srdarev. Plan je priključiti Mišu Krstičevica ukoliko mi u Savezu prihvate uvjete koje sam postavio. Sportski psiholog i analitičar te prvi asistent su Indijci, izvrsni profesionalci i lojalni suradnici.

Kada ste se vratili iz Indije u Hrvatsku, hoćete li pratiti svoj Hajduk u pohodu na titulu?

- Vratio sam se prvim letom odmah nakon utakmice s Kuvajtom i bio kući već na ručku idući dan u krugu obitelji. Za Hajduk uvijek srce gori, ali od titule ništa dok je bagra dolje – zaključio je u svom stilu Igor Štimac.