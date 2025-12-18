Sada je jedno od najosjetljivijih mjesta geopolitike: Evo što je Euroclear i koja je njegova uloga

Belgijska opreznost oko korištenja zamrznute ruske imovine ne proizlazi iz nevoljkosti ili otpora, nego iz pozicije i mjesta na kojem se Belgija objektivno nalazi u europskom financijskom sustavu. To mjesto zove se Euroclear - institucija koja je desetljećima bila tehnička, gotovo nevidljiva infrastruktura tržišta kapitala, a danas je postala jedno od najosjetljivijih mjesta geopolitike.

Euroclear nije banka u klasičnom smislu i ne upravlja novcem po vlastitom nahođenju. Njegova je uloga infrastrukturna: on čuva vrijednosne papire u elektroničkom obliku i osigurava da se transakcije između financijskih institucija izvrše sigurno, brzo i pravno valjano. To se promijenilo nakon ruske invazije na Ukrajinu. Budući da su ruske državne rezerve bile investirane upravo u vrijednosne papire koji se poravnavaju preko Eurocleara, sankcije EU dovele su do toga da se golemi iznosi ruske imovine zamrznu unutar tog sustava. Euroclear se tako, prvi put u svojoj povijesti, našao u središtu sukoba, iako sam ne donosi političke odluke, nego provodi odluke vlada i europskih institucija. Time je Belgija, iako nije donosila političku odluku, postala pravna i institucionalna točka kroz koju se sankcije provode.

Euroclear je, inače, osnovan je 1968. kao odgovorna na situaciju u kojoj su banke i burze bile zatrpane papirnatim vrijednosnim papirima i više nisu mogle fizički obrađivati nagli porast prekograničnih transakcija, osobito na tržištu euroobveznica.

Američka banka Morgan Guaranty Trust Company pokrenula je Euroclear s idejom da se stvori centralizirani, neutralni sustav koji bi omogućio da se vlasništvo nad vrijednosnim papirima prenosi elektronički. Isprva je Euroclear bio bankarski projekt, vezan uz Morgan, ali se s vremenom razvijao u samostalnu infrastrukturu. Prekretnica je bila 2000., kada je Euroclear postao neprofitna međunarodna organizacija u vlasništvu svojih korisnika – banaka i financijskih institucija koje se njime služe. Time je formalno učvršćen njegov status neutralnog tržišnog posrednika, a ne privatnog financijskog igrača s vlastitim interesima.

Sjedište Eurocleara nalazi se u Belgiji, što nije slučajno. Belgija je jedno od središta europskih financijskih i pravnih institucija, a belgijski pravni okvir smatra se stabilnim i predvidljivim za međunarodne financijske operacije. Tijekom godina Euroclear je izrastao u jedan od dva najveća svjetska međunarodna središnja depozitorija vrijednosnih papira, uz luksemburški Clearstream.

Belgija sada riskira više razina štete odjednom. Riskira da postane primarna pravna meta Rusije.

Budući da se zamrznuta ruska državna imovina tehnički nalazi u Euroclearu, a Euroclear posluje prema belgijskom pravu, svaka tužba ili arbitraža automatski se slijeva prema Belgiji. Inače, ruska središnja banka je već podnijela tužbu protiv Eurocleara u vezi s zamrznutom imovinom i uputila je pred arbitražni sud u Moskvi te traži naknadu štete u iznosu koji obuhvaća vrijednost zamrznute imovine, vrijednosnica i izgubljenih prihoda zbog zabrane upravljanja i raspolaganja tim sredstvima. Prema izvještajima, iznos potraživanja je ogroman — oko 195–230 milijardi eura — što otprilike odgovara ukupnoj vrijednosti zamrznutih ruskih rezervi koje Euroclear drži u Bruxellesu. Belgija riskira i financijski udar. Ako bi sudovi ili arbitraže presudili da je došlo do nezakonitog raspolaganja suverenom imovinom, netko bi morao platiti odštetu.

U najgorem scenariju, taj bi teret mogao pasti na Euroclear, a posredno i na belgijsku državu, kroz jamstva, porezne prihode ili gubitak prihoda od jedne od najvažnijih financijskih institucija u zemlji. Na kocki je i status Eurocleara - ako se stvori presedan da se imovina može politički aktivirati bez neupitnog pravnog temelja, druge države mogle bi povući ili preusmjeriti svoje rezerve iz europskog sustava. Osim toga, Belgija riskira da joj se europska odluka pretvori u nacionalni problem. Ako se pomoć Ukrajini dogovori na razini EU, ali se pravne i financijske posljedice koncentriraju u jednoj državi, Belgija bi mogla ostati izolirana između europske solidarnosti i domaće političke odgovornosti. Zato Belgija inzistira da se rizik formalno i jasno podijeli među svim državama članicama. Belgija riskira i političku destabilizaciju unutar zemlje čiji je politički sustav ionako složen, a percepcija da država preuzima neograničenu odgovornost za tuđe odluke mogla bi potaknuti unutarnje političke napetosti, osobito u kontekstu fiskalne odgovornosti i odnosa prema EU.